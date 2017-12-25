光有轻混还不够，福特给蒙迪欧准备了插电混动版

在纯电动力真正、彻底实用化之前，油电混合依然是节油环保的最佳选择。

去年广州车展，长安福特将混合动力的新蒙迪欧推向市场，在国内，这款经典中型车首次被加上了新能源标签。

那款被称为蒙迪欧HEV的车型，采用的是成熟的轻混系统：一台143马力2.0L发动机匹配一台125马力电机，通过一台eCVT电控无级变速箱调配，电池容量只有1.4kWh，主要负责起步和拥堵环境。

更进一步，要达到真正实用的纯电零排放，需要的就不只是轻混。明年初，插电混动版（PHEV）的国产蒙迪欧Energi将会加入长安福特产品线。

从轻混到插电混动，意味着虽同为混动，电池组的电量已增至有必要直接外部供电的程度。轻混版的1.4kWh电池可以很容易的靠发动机、动能回收系统充电，而如果需要更长的纯电行驶里程，更大的电池就不适合再靠车辆本身来充电了。

插电混动版的蒙迪欧，配备了9kWh电池组，这是为了实现52km的纯电驱动里程。因为福特所做调查显示，50%的（插电式混动车）车主，在周末的行程都少于50km。并且76%的车主都会保持每天充电至少一次。

蒙迪欧插电混动的核心是一台内含单行星齿轮组的eCVT变速箱，以它为纽带，将汽油动力和电动力以串并联混合的形式连接起来。

发动机依然是轻混版上那台143马力2.0L，类阿特金森循环专为高效低功耗设计。汽油机功率数字不高，但和电机配合可以带来较合理的动力表现。

对蒙迪欧插电混动来讲，动力是排在节油减排之下的，低至2.0L/100km的油耗才是正事。

福特并没有使用常见的、在发动机和变速箱之间接入离合装置的并联式混动。在他们看来，这种结构虽然简单、容易从汽油车改动而来，但离合器的存在会使得汽油机动力存在中断，汽油机介入和退出对驾乘体验会有更明显的影响。同时，发动机只会以有限的速比进行运转，无法长期稳定在高效率区间。

蒙迪欧插混版这套混动系统，通过eCVT的单行星齿轮组，可以做到无论哪种动力组合都无极变化。行驶时的动力变化更平顺，节油效率更高，而eCVT和传统钢带传动的CVT有着根本性不同，不必担心大扭矩打滑现象。

纯电状态下，电动机直接输出功率驱动车轮。汽油机虽也和车轮刚性连接，但曲轴连接的是行星齿轮组中的行星轮，在连接中间太阳轮的发电机配合下，可以做到汽油机完全静止，不会空转浪费能量。

汽油机和电动机同时运转时，发动机曲轴带动行星轮，行星轮带动外围的齿圈输出动力，和电动机动力啮合在一起驱动车轮。行星齿轮中的太阳轮被行星轮带动驱动发电机。

在汽油机（行星轮）转速不变的情况下，通过调整发电机的发电量（太阳轮转速），便可以改变外围齿圈（输出端）的转速，以便和电动机转速配合带动车轮。

这样，以eCVT为核心的这套混动系统，可以在更多车速情况下保持汽油机转速稳定在最高效率区间，从而达到尽可能优的节油效果。

同时，车速（输出端转速）一定的情况下（齿圈转速一定），通过调整汽油机转速（行星轮），便可以控制发电机的发电量（太阳轮转速）。

在这些过程中，每种动力以及整车车速的变化始终是连续的，这意味着行驶的平顺性和发动机的效率都得到了照顾。

软件方面，福特为插电版蒙迪欧配备了AutoEV、EV Now、EV Later三种工作模式。自动模式不必多说，EV Now模式下会尽可能使用电力驱动，EV Later则可以保留电量到预定时刻使用。在未来可能的城区限排放情况下，这种模式可以让蒙迪欧插混版能保留电量穿过限行区。

长安福特曾表示，到2025年全系都将提供电驱动车型。蒙迪欧以一款轻混车型探路，插电混动紧随其后，蒙迪欧Energi会在明年上半年正式上市。轻混版本25.98万起的售价不算低，如果福特真的希望在新能源市场大范围布局，更有亲和力的定价必不可少。