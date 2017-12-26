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三星也来分一杯羹，发力自动驾驶领域

2017-12-26 15:57:42来源：IT之家作者：棱角/实习责编：棱角/实习评论：

IT之家12月26日消息 三星虽然给大多数用户的映像就是一家手机公司，每年的旗舰手机也是风光无限，但是，殊不知，三星这家企业涉猎之广，不仅仅只局限在电子消费领域，家电、半导体制造都能看到三星的影子，现在，三星还将手伸向了目前最火热的自动驾驶领域。

目前，三星正在和名为RenovoAuto的科技公司进行合作，两家联合开发自动驾驶系统，不过值得注意的是，此次三星联合开发的自动驾驶系统是一个开放平台，它只是打造了一个API，或者说是媒介平台，其他公司都可以用，可以共同开发，最后实现自动驾驶功能。

此次合作，象征着三星也正式加入自动驾驶大战，与苹果或者是英伟达等公司不同的是，这次三星是要在开放平台的道路上一直走下去，其实三星很早就有涉猎自动驾驶领域的意图了，早在2016年的年11月份，三星便斥重金，将哈曼国际工业收入囊中，今年9月，三星公司首席战略官又宣布成立新的战略业务部门，并决定投资3亿美元支持自动驾驶新创公司的研发。

现在，三星已经成功拿下了位于加州的测试执照，测试车也准备完毕，但是何时派车上路进行测试就不得而知了，至此，三星也算是加入了自动驾驶的团战，与高通、苹果、英伟达等企业开始了正面竞争，相信这几家科技巨头，定会给用户带来一场自动驾驶届的盛宴。

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关键词：三星自动驾驶

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