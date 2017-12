特斯拉为车主推送圣诞模式更新，内含大量彩蛋

相比于那些只会搬出圣诞树然后手拉手唱首歌的传统车企,特斯拉在面对圣诞节这样盛大的节日时显然更能放飞自我,他们去年推送的灯光秀一经推出便吸引了无数吃瓜群众的瞩目,而在今年他们也延续了脑洞大开的传统,通过OTA空中升级,特斯拉给车主们推送了全新的圣诞节彩蛋功能。

在将车载系统更新到2017.50.2版本后,中控台触摸屏中便会出现一枚驯鹿标志,通过点击驯鹿,或是通过语音指示发出圣诞老人标志性的“HO HO HO”声,车内便会开始播放圣诞歌曲《Run Rudolph Run》,如果你不喜欢这首音乐,还可以通过“HO HO HO Not Funny”指令来将歌曲替换为《Grandma Got Run Over By a Reindeer》。

而在这一模式下拨动转向灯开关,之前的“哒哒”提示声也会被替换为圣诞雪橇中的铃铛声。而如果开启了Autopilot自动驾驶功能,仪表盘中的之前的自身车辆投影便会替换为圣诞老人的雪橇,身边路过的车辆则会以驯鹿表示,并且屏幕中还会出现雪花点缀。

特斯拉的2014年过的并不如意,而在2015年缓过气来之后,他们终于有心思度过一个美好的圣诞节,并且第一次向车主们推送了圣诞节彩蛋模式,这一做法也一直延续到了今天。目前展现在我们面前的还只有驯鹿模式,而据马斯克所说,他们在这一彩蛋中还隐藏了另一个彩蛋等待车主发掘。相比于传统车企们推送一则节日视频,或是给车主们发出一封祝福邮件,特斯拉的空中升级显然更能让车主们切实的体验到自己与爱车在节日中享受的温馨。随着Model 3逐渐解决产能问题,并开始实现交付,看来特斯拉又能安心度过一个美好的圣诞节,只是不知道明年此时,马斯克又会带来怎样的惊喜呢?