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LG：四级自动驾驶时代将在明年来临

2017-12-27 22:07:11来源：凤凰科技作者：扬帆责编：远洋评论：

据《韩国先驱报》北京时间12月27日报道，LG经济研究院（LG Economic Research Institute）周三发布最新报告称，到明年人工智能技术将会更像人类，同时四级自动驾驶时代将会来临，令自动驾驶汽车对人类的需求进一步的减少。

LG经济研究院表示，明年科技界将有四大技术趋势，即超智能、超自动化、超连接性和超融合（hyper-convergence）。在这四大技术趋势下，十种主要的技术将主导明年的信息通信技术行业，其中包括人工智能和四级自动驾驶技术。

明年，基于深度学习的人工智能技术将克服现有的科技挑战，进化地更像人类，能够自主学习知识。而随着人工智能的发展，大脑科学设备将变得更加重要。

报告称，减少人类司机操作的自动驾驶实验将会在明年进行，从而开启四级自动驾驶时代。四级自动驾驶是等级第二高的自动驾驶技术，能够处理大部分普通的驾驶任务。而五级自动驾驶汽车能够完全自动驾驶。

报告称，即将到来的第五代电信网络将帮助现有自动驾驶技术提升，同时自动驾驶行业将会努力提高技术效率。

此外，社交机器人和无人机很可能会得到广泛使用，变得更像用户日常生活中的伙伴。

制造企业将开始在它们的工厂中运用智能技术，来提高传统制造行业的生产力。

报告提到的其他技术还包括边缘计算、量子计算、区块链、虚拟现实、增强现实，以及数字健康。

“全球五大信息通信巨头Alphabet、亚马逊、苹果、Facebook和微软将面临更加激烈的竞争，因为随着这些技术在明年变得更加成熟，五大巨头将会渗透到彼此的业务中。”报告说。

“除了硅谷，新的创新集群将会在全球许多地方形成，来自这些地方的新力量将与现有领导者展开激烈的竞争，以争夺信息通信技术行业的霸权，”报告补充称。

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关键词：自动驾驶无人驾驶

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