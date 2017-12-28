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全国107个城市启用新能源汽车专用号牌：配专用标识

2017-12-28 13:27:32来源：TechWeb作者：老喵责编：守一评论：

【TechWeb报道】12月28日消息，公安部官网今天对外发布消息称，从今天开始，北京市正式启用新能源汽车专用号牌。新能源汽车专用号牌工本费仍执行现行国家规定的普通汽车号牌收费标准，每副号牌100元。至此，全国共有107个城市启用新能源汽车专用号牌，覆盖31个省（区、市）。

数据显示，截至目前，全国已发放新能源汽车专用号牌26.57万副。公安部指出，2018年上半年，全国范围内全面启用新能源汽车专用号牌。

相比较传统的号牌，新能源汽车专用号牌以绿色为主色调，增加了专用标识，采用新式样、新材料、新工艺以及新的防伪技术。其中，小型新能源汽车专用号牌底色采用渐变绿色，大型新能源汽车专用号牌底色采用黄绿双拼色。与普通汽车号牌相比，新能源汽车专用号牌号码增加一位，号牌号码容量增大、资源更加丰富，编码规则更加科学合理，可以满足“少使用字母、多使用数字”的编排需要。

公安部指出，为规范号牌发放，公安部部署全面应用统一的号牌选号系统，实现号牌发放的“三个统一”：统一号牌号码发放，号码资源全部通过计算机系统公开向社会发放，号牌发放方式全国统一；统一号池维护管理，设立统一的号码号池，号池号码全部由计算机随机投放、自动增补；统一号码资源监管，号牌号码资源由省级公安机关交通管理部门负责统一备案监管，健全监管制度机制。

据介绍，新号牌启用后，对办理新能源汽车注册登记、转移登记的，将全部核发新号牌。群众可通过计算机随机选号、网上自编自选方式选号，其中，计算机随机选号实行“50选1”。对已登记的新能源汽车，按照“自愿换领”原则，由车主自主选择是否换领新号牌。

数据显示，目前，全国已登记的新能源汽车保有量达144万辆。根据国务院《节能与新能源汽车产业发展规划（2012―2020年）》，到2020年，纯电动汽车和插电式混合动力汽车累计产销量将超过500万辆。

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关键词：新能源汽车号牌

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