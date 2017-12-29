作为IT人，必须熟练的冬季汽车小姿势！

伴随着近几年经济的腾飞，回顾最近几年的变化，无论是科技，农业、还是工业，中国都发生了翻天覆地的变化。作为IT人，我们一边享受着科技带来的变化，一边也乘坐着科技发展的高速列车，纷纷成为老司机。看眼前堵车的趋势，咱们国家现在是不力争人手一辆车不会罢休。那么作为老司机，不懂就问，不会就学的优良传统还是需要坚决保持的，否则以后“姿势”懂的少和人家“飙车”都困难！



伴随着天气一天天变冷，北方司机们已经慢慢感受到了寒冬的临近。俗话说得好，春捂秋冻夏打盹，一入寒冬“得热车”。那么新车主为何亲手烘烤爱车，老司机又为何精神崩溃闹情绪，这背后究竟有什么不可告人的秘密，究竟是车子的性能太差，还是老司机们的“姿势”匮乏？“姿势”多不多似乎已经成为考量一位“老司机”道行高深与否的重要标准。

冬季，一个“老司机们”互撕的季节，新手们也识趣地带来了争论已久的那几个话题。这几个几十年未曾变过的“传统话题”，似乎成为每个冬季“老司机们”都要进行的“仪式”。那么作为IT“老司机”，冬季必须掌握哪些汽车小“姿势”，才可以出门跟别的“撕机”们一较长短呢？

话题一：冬季开车前，到底要不要热车呢？

关于这个问题的答案可谓是众说纷纭，有的说要热几分钟，有的说不用热，有的说得跑着热，有的说要怠速热。。。。

“热”还是“不热”，这是一个问题

先不管“老司机”们谁对谁错，咱们今天先来聊聊汽车的发动机工作原理。其实从我们进入汽车，打开点火器，起动机便带动发动机成功启动并使其正常运转，进行进气、压缩、做功、排气等一系列循环工作。

以前老司机们都说冬天开车需要热车，是因为以前的汽车发动机都有一个重要的零部件——化油器，也就是用来使液态汽油雾化的装备。就像洗澡一样，咱不能直接怼着一个水龙头对着身体喷啊，这样不仅身体吃不消，还十分浪费。因此，我们需要一个花洒来雾化一下，同理，直接使用液态汽油，发动机和司机们的钱包都受不了。因此，化油器的岗位就显得异常重要，是保证发动机正常工作的前提。但是这么重要的岗位虽然交给了化油器，但他却不好好表现。一到冬天，化油器就手脚冰凉，干活不利索，雾化效果变得很差，无法保证发动机的正常工作。俗话说得好，兵马未到，粮草先行。化油器总是掉链子，别的零部件也没办法啊，只能耐着性子帮它取暖。这也就是老司机们所说的，冬季行车前需要先热车，甚至更有“老司机”会用火来烘烤汽车底部，其实就是热化油器，来保证汽车的正常启动和运转。

▲上图为老式汽车的化油器

其实早在20世纪初，化油器汽车就已经被淘汰了，而且由于以前发动机大多采用传动式长连杆，发动机的转速也比较低。按以前的技术水平，如果不原地热车，化油器发动机在达到工作温度以前，供油系统往往不能正常工作，所以必须拉开阻风门怠速热车，不然就会出现转速不稳甚至熄火的情况，油门也踩着不舒服。

▲上图为喷油嘴

但是事不过三，发动机你哪里不行，我改！你化油器总掉链子可不行，于是工程师们就发明了新一代的雾化汽油装置——喷油嘴。相比前任化油器，采用了新技术新工艺的喷油嘴，可以不受季节限制迅速雾化汽油，再按量精确“制导”，可谓“稳、准、狠”。“老司机”们冬季需要先热车的经验也就变成了过去式，不再适用了。这时候很多“撕机”就要问啦，既然这样，是不是就代表冬天不用热车，就可以一脚油门下去，“扬尘而去，让你看到我的尾灯算我输”呢？答案肯定是不行的。



“热”车非“热车”，这是一个“形而上学”的问题

其实在发动机起始怠速期间，喷油嘴就会加大喷油，为的就是能使发动机能尽快达到工作温度。然而咱们的发动机是一个精密的部件组合体，各个部件之间的精密度很高。咱们都知道发动机是靠机油来润滑的，发动机工作时，过度的摩擦会加剧各部件的磨损、减少发动机的寿命。这时候就需要机油的润滑来减少磨损。在熄火状态下，机油借助重力作用，回落存储在发动机底部的机油壳中。而让机油重新回到零件表面，让各部件之间完全达到工作状态就需要一定的时间，这才是真正的“热车”，并不是为了“让发动机变热”，而是要保证在机油回位前，减少发动机各部件间的磨损，不让发动机的各零部件剧烈工作。这道理四季通用，并不是只有冬天才需要。

那么既然需要热车，那么怎样热车的“姿势”才是正确的呢？

首先，原地轰油门热车这种行为跟“耍流氓”没有任何区别！你想啊，这边机油还没给到位，那边零件都已经快飞上天了，这样几次下来发动机估计就离火葬场不远了。那有的司机就说了，是不是应该原地怠速热车呢？点火后原地等上几分钟，发动机自己就会慢慢“渐入佳境”，甚至有的“老司机”还盯着人家发动机的水温表看，温度不到位，说啥也不走。其实这也是错误的，原地怠速是车辆最低的工作状态，此时发动机仅仅能维持自己不熄火而已，做功太低，燃烧也不够充分，耗时耗油废气污染剧增不说，还极易产生积碳，积碳又会导致动力下降，油耗增加等一系列问题，危害发动机。根据统计数据显示，发动机机件部分的磨损有超过90%的比例，是在冷车发动后三分钟内造成的。因此，在冬季，原地怠速热车很容易伤害发动机，虽然热车很有必要，但是原地怠速热车的方式真的是错误的，因为只有发动机在动，其余部分都没动，动能无法转换，这就是俗话说的“剃头担子一头热”。

其实在正常的环境温度下，只需要20秒左右，机油就可以全部回到自己的工作岗位，根本没必要原地怠速热车，上车点火后，系好安全带，选个音乐，调个“姿势”，就可以起步了。

这里倒是有个季节的区别，低温环境下，机油的粘度高，流动性差，润滑能力差，理论上冬天严寒下，我们可以多热一小会车，特殊情况特殊对待嘛！但其实也就是多搓几下手的功夫，30秒真的足够了。

那么既然原地怠速热车不可取，是不是就可以直接上车，为所欲为呢？人做运动还要先热身呢，发动机凭啥刚睡醒就要变身脱缰的野马呢！科学的“姿势”是点火着车后在原地稍作等待，用低速行驶来热车，车刚出发时先低转速跑一会，转速达到2000左右为最佳“脚感”，最好不要超过3500转，等发动机水温“到位”后就可以正常驾驶了。

话题二：冬天开车，应该开空调的外循环还是内循环呢？

寒冬到了，大早上打开车门坐进去的一刹那，整个人都感觉不好了，不仅仅是因为屁股被冷处理地直哆嗦，更是因为手也冻的不敢握方向盘。这时候，大家的第一反应就是打开暖风。可是，每当在冬天打开空调暖风，由于车内温度升高，车内的水汽遇到低温的车窗凝结，不一会窗上就会形成雾气，时间久了还会阻隔视线，影响驾车安全。那么这时候问题就来了，冬天开车，到底是应该开空调的内循环还是外循环呢？

这就要先从汽车内/外循环的工作原理说起了，其实车子在框架和外壳的保护下形成了一个相对密闭的室内环境，人长期处在这样的环境下很容易被雾气遮挡视线造成安全隐患，并且由于相对密闭，空气质量下降更会造成胸闷气短等一系列安全问题。很多司机就会说，那你不会开窗嘛！但是有时候高速行驶，要是打开车窗，不仅会增大车子的风阻系数，导致油耗增加，巨大的风噪声也会影响正常驾驶。这时候工程师就说了，其实我早就考虑到这些问题了，只是有的司机们不懂得怎样使用而已！实际上，工程师也确实给汽车的空调系统增加了一条风道，这样就可以从车外吸进新鲜空气，再经过空调蒸发箱或暖风水箱，分别出吹冷风和暖风，从而保持车内环境清新。从结构上来说，外循环其实就是比内循环增加了一条从车外到车内的风道系统，也就是说外循环比内循环多了一个通风功能。冬季行车关闭车窗抵御风寒，已经成为大家的习惯。打开暖风，开启内循环，也是最快在车内升高温度的方法。但是随着车内空气循环过久，空气质量也会慢慢降低，很多司机们就会打开外循环。可是一直开启外循环就会发现，有的时候外面的怪味和尘土也都跟着一股脑进来了。那么在冬季，老司机应该如何在车外温度较低的情况下，在车内享受到新鲜的空气和适当的温度呢？

最科学的“姿势”就是交替使用空调的内外循环系统，在路况较好、空气较新鲜时使用外循环，在汽车拥堵、尾气排放严重的路段使用内循环模式。

话题三：冬季行车，到底应该怎样加装防滑链？

北方的冰雪路面是车辆和车主最大的噩梦。碰上冰雪天，路上积雪，许多司机们都会选择加装防滑链以免发生事故。其实防滑链的原理就是把车辆的重力集中到铁链的几个点上，产生巨大的压强，轧透冰雪层直达路面，从而增大摩擦力，增加车辆行驶的安全系数。

但是在加装防滑链之前，首先要确认的是咱们的车子到底是前轮驱动还是后轮驱动，因为链条必须要装在起驱动作用的轮胎上。至于为什么要安装在驱动轮上，那是因为从成本角度考虑所以只安装在驱动轮上，如果不计成本，四个轮子都安装上，那样会更安全。其次就是，假如防滑链不安装在驱动轮上，起驱动作用的轮子仍然在打滑，车子又该如何自处呢？尤其是自动挡车型，还要注意两个前轮或后轮要同时安装防滑链，不要只在一个车轮上使用防滑链，这样很容易损坏自动挡变速箱。

话题四：冬季轮胎，应该补充胎压吗？

作为轮胎来说大都是采用橡胶制成的，相信老司机们也都知道，气温较低的情况下橡胶就会变硬，开起来也会跟平时不一样，热胀冷缩的原理告诉我们，冬天的轮胎会变瘪，很多司机们更是觉得这样会增加轮胎与地面的接触面积，增大摩擦力。但是冬季的轮胎又是否应该适当补充胎压呢？

首先，要有正常的胎压，到了冬季，气温较低，更要适当补充气压，以使其保持在规定的气压范围内，适当的胎压不仅可以减小轮胎与路面的接触面，降低摩擦力，有效地保护轮胎表面，还可以提高车辆的燃油经济性。

其实轮胎到了冬季，橡胶会变硬，同时也会变得相对脆，磨擦系数也会降低，这样就要求轮胎气压不可太高，但是更不可过低，外部气温低，轮胎气压过低，软胎严重就会加速轮胎老化，加剧轮胎与地面的接触面积，降低轮胎寿命。

科学的“姿势”是选择更好的冬季轮胎进行更换，适当补充车辆的胎压，以保障每侧的前后轮胎面都完全接触地面，达到最佳抓地效果。

好啦，今天的“姿势”介绍就到这里。想看更多汽车原理以及科技资讯，记得持续关注IT之家哦！