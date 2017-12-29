内容字号：默认大号超大号

段落设置：取消段首缩进段首缩进

字体设置：切换到微软雅黑切换到宋体

业界资讯 软件之家
Win10之家 WP之家
iPhone之家 iPad之家
安卓之家 数码之家
评测中心 智能设备
精准搜索请尝试：精确搜索
首页 >智能汽车>新能源汽车

深圳推广纯电动公交车16359辆，专营公交车已实现纯电动化

2017-12-29 17:29:16来源：IT之家作者：容承/实习责编：容承/实习评论：

IT之家12月29日消息 近日，深圳市交通运输委员官网发布消息，该机构于12月27日举行新闻发布会，宣布全市已推广纯电动公交车16359辆，深圳专营公交车辆实现纯电动化。同时，全市纯电动出租车也达到1.25万辆，成为全球纯电动出租车规模最大、应用最广的城市。

2009年，深圳被确定为全国首批13个节能与新能源汽车示范推广试点城市之一，纯电动公交及出租车示范推广工作随即展开。2011，首批纯电动公交车及出租车落地运营。截至目前，全市已累计推广应用纯电动公交车16359辆，日均行驶总里程达285万公里。除保留400台传统燃油车作为应急运力外，深圳巴士集团、东部公交、西部公汽三家专营公交企业的车辆已实现纯电动化。为配合纯电动公交车的运营，全市已建成公交充电站510座，充电桩约5000个。非专营的公交企业目前也仅金华南公司还有234台燃油公交车在运营，这些车辆也将作为全市公交应急运力。

出租车方面，市交委透露，截至目前，全市已累计推广应用纯电动出租车12518辆，占全市出租车总量的62.5%，这些出租车日均行驶总里程达429万公里，深圳已成为全球纯电动出租车规模最大、应用最广的城市。按计划，深圳最晚将在2020年以前，实现全部出租车的纯电动化。

分享：
下载IT之家APP，分享赚金币换豪礼

相关文章

关键词：深圳纯电动公交

软媒旗下网站 IT之家| 辣品 - 超值导购，优惠券| 6655网址之家| Win10之家| Win8之家| Win7之家| Vista之家

软媒旗下软件： 魔方| 旗鱼浏览器（极速内核）| 软媒时间| 酷点桌面| 闪游浏览器（IE内核）| Win7优化大师| Win8优化大师| Win10优化大师| 软媒手机APP应用

关于IT之家|关于软媒|联系我们|加入软媒|WAP版|网站地图| Archiver| 刺客团队

IT之家，软媒旗下科技门户网站 - 爱科技，爱这里。

Copyright (C) RuanMei.com, All Rights Reserved.

软媒公司 版权所有 鲁ICP备11016544号-10