韩国全球首测5G网络下自动驾驶：通信带宽达到20Gbps

最近，韩国交通安全管理局和SK电讯进行了全球首次通过5G网络实现自动驾驶的测试，测试地点是占地32万平方米的K城。测试系统利用了准标准的5G网络为自动驾驶汽车提供支持，使它们能够更有效地共享和接收周围环境与其他车辆的数据。

在整套自动驾驶方案中，控制中心通过20Gbps的5G网络与汽车保持实时数据交换，通讯延时小于0.001秒，而方案中使用到的3D地图误差不超过20cm。SK电讯声称测试的项目包括了儿童突然闯入机动车道的场景，设在路灯上的摄像头和传感器能够及时感知到这一危险情况并通过5G网络告知周围的自动驾驶汽车。当然，真实的应用场景比起目前的测试环境要复杂的多，韩国交通安全管理局和SK电讯此次测试目的是为了结合5G网络和自动驾驶汽车两方面的技术，为下一步的技术升级做准备。

本次测试另一个值得注意的地方就是测试场地K城，它是专门用于支持韩国国内的科技和汽车巨头如三星、SK电讯、起亚、现代等公司进行自动驾驶测试，首尔方面为它投资了将近110亿韩元显示了他们对自动驾驶和5G技术的渴望。他们计划在2020年实现Level-3级别的自动驾驶汽车商业化，这一级别的自动驾驶汽车在紧急情况下仍然需要人类司机的干预。而在5G技术方面，韩国希望在明年2月9日开幕的冬奥会前建设完成全球首个商业化5G网络。