首批非员工车主拿到了特斯拉Model 3，他们这样评价

虽然特斯拉仍然没有公开自家2017年第四季度Model 3的相关数字,但各个渠道显示,目前至少已经有两千台Model 3完成了交付,除了特斯拉员工之外,越来越多的普通预定车主拿到了自己的爱车,他们的评价无疑要更具参考价值。

(特斯拉工厂交付区的Model 3们)

Jameson Dow就在圣诞假期中拿到了自己的Model 3,他之所以能够这么早拿到车还要多亏他的三重身份:第一代Roadster车主、第一批Model 3预约者以及家就住在特斯拉总部美国加州,下面就是他发表在electrek网站的评论节选。

Model 3供应了多少辆?

Jameson Dow表示自己的预定号是2000- 3000之间的中间部分,而在文章下面的评论区更有一位叫做Kevin Pazirandeh的车主表示自己的预定号是2620,刚刚在12月30日提到了车。

(Kevin Pazirandeh在交付中心拿到了自己的白色Model 3,可以看到同批交付的车辆并不少)

由此我们可以推断,在2017年度,特斯拉一共交付了大约2700台Model 3,而在美国加州据说Model 3在街上也渐渐开始很容易被遇到,各种“第一次”也纷至杳来,就在上周,刚刚有人在Instagram上晒出了据信是第一例Model 3碰撞事故的照片,一辆白色的Model 3在雪地上失去了控制撞上了路边的石头,所幸只是车的前保险杠有一点形变。

Model 3做工怎么样?

不仅是老车主,即便是董车会在先后试驾过的不同批次的3台Model X中,都能明确感知到特斯拉新批次车型在内饰外观制造精细度上的提升。

Jameson Dow表示在提车时除了自己的车之外,同时交付的还有3台汽车,4台车的制作工艺都很精良,没有Model S早期出现的比较明显的公差不一致的情况。

Jameson Dow评价道:特斯拉不仅在制作Model S上越来越精良,他们在制造任何车上的工艺都越来越精良。

Model 3的驾驶体验怎么样?

Jameson Dow表示车辆的转向非常精确,他建议车主把方向盘调到运动模式使用,不过请注意的是,他平时可是一位Roadster这种方向偏重的公路跑车的车主,因此这条建议仅供参考。

另一位Kevin Pazirandeh给出的评价是转向有点“麻木”,在他看来Model 3的转向确实快速而直接,但是路感不明显,比如在转弯时加速或者经过小的障碍,并不会有明确的反馈传递给方向盘。

Jameson Dow感觉车辆质感相对之前的型号反而有所提升,一方面是车身重量相对Model S降低了0.5吨,让它跟同级别竞品差别并不太大,但另一方面还保留了电动车重心低的优势,于是感觉是兼顾了灵活和稳定。

他专门用加粗字体强调:This car’s handling is really great. I love it. I really really love it. It’s my favorite thing about the car so far.(这辆车的操控很棒,我爱它,我真的爱它,这是我到现在为止最喜欢这台车的地方。)

在加速方面,Model 3的感觉“与Model S 70D”差不多,虽然不像Roadster和带P的Model S那么暴躁,但仍然能用足够的动力对踏板指令做出快速响应。

值得一提的是,Jameson Dow认为Model 3的动能回收要弱于雪佛兰的Bolt,比车主预想的也要弱,他认为未来的全轮版本的动能回收力量可能会大一些。

编者注:因为在Model 3交付的时候试驾了几公里的Model 3,结合我当时的感觉说一下,其实特斯拉并没有把这款车调教的非常运动,方向盘也有很强的电子助力特征,车辆很有质感,但绝对不是宝马3系那种让你跃跃欲试的冲动感,车辆的极限其实很高,但是在运动快感上,它可能排不到同级冠军。

Model 3实测续航多少?

Jameson Dow表示在混合驾驶中他的车续航为305英里(约490)公里,他表示如果开的再沉稳一点的话,续航突破500公里也没有任何问题。

Model 3内饰怎么样?

Jameson Dow对车辆内部不满的一点是后方视野不太好,由于行李箱盖比较高,如果你平时开车座位喜欢调的比较低的话,就可能看不到后面的情况了,作为补充,他建议车主把后视摄像头打开并一直显示在大屏幕上。

车内空间非常充足,无论是头部还是腿部都不会被一般人所抱怨,而玻璃车顶更加强了这种开阔感,宽度方面后排可以容纳下三个中等身材的乘客,可以说,Model 3是一台真正的五座车。

安静也是Model 3的优点,即便在高速公路上进行蓝牙通话,无论是车内乘客还是电话那端的人,听清楚通话都不是问题。

Model 3的屏幕相比S/X更小,功能也更少,但触摸更加灵敏,UI也更加简洁,他着重表扬了系统反应的延迟少了很多,这就大大减少了司机因为中控而分心的状况,提升了行车安全。

Model 3尝试赋予方向盘按钮更多的用途,但相对Model S上一些简单的操作反而做不到了,比如Model S可以用右侧滚轮调整风扇速度,但Model 3就不可以,长按右侧滚轮可以启动语音控制,Model 3相对前作的识别准确度要高上不少。

Model 3开起来有什么问题吗?

Jameson Dow说,已经有不少车主开始将驾驶中遇到的软件问题统计收集起来,在FaceBook上可以看到。

于他自己而言,遇到的问题是音响系统在蓝牙电话结束之后会发出噪音,这时候只能通过长按方向盘按钮来重启中控解决。

他表示虽然只开了几天时间,但是Model 3已经经历了两次系统OTA,他相信这些问题会很快得到解决。

编者注:就在今天特斯拉刚刚对Model X/S车型推送了最新的系统更新,对于搭载了Autopilot 2硬件的车辆来说,自动雨刷功能又回来了。

结论

Jameson Dow表示自己从一代代特斯拉车型的发展中感觉到了进步,从一开始验证概念可行性的Roadster,再到“没有带灯化妆镜、没有门上储物空间、没有地方挂西装”的Model S,直到Model 3上各种小巧的新设计,他认为特斯拉终于成熟了,可以制造出优秀的汽车。

Jameson Dow的终极评价是:在过去的几年中,电动车爱好者们一边充满兴奋和希望,一边又担心和紧张,一切都取决于Model 3到底会被造成什么质量,而从现在看,特斯拉造了台很棒的车,你们都可以长出口气了。