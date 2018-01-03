CES 2018：Lyft将展示“全自动驾驶”打车服务

据彭博社北京时间1月3日报道，在本月晚些时候开幕的拉斯维加斯CES上，美国打车初创公司Lyft将联合自动驾驶软件厂商Aptiv，对外展示由它们共同开发的一项“全自动驾驶”打车服务。

两家公司在一份声明中表示，这一结合了Lyft应用与Aptiv自动驾驶平台的“点到点”网约车系统，将为今年的CES与会者提供乘车服务。两家公司称，该服务能够在拉斯维加斯大道这样的复杂地区运营，将“加速这一自动化驾驶平台实现商业化进程”。

无论是Lyft，还是其竞争对手、规模较大的打车公司Uber都认为，从长远来看，自动驾驶汽车对于他们的业务前景至关重要。Lyft去年宣布了一项计划，让自动驾驶的开发人员和汽车制造商纳入他们每天近100万订单的打车网络中，从而支持这一新兴技术转化为商业化运营。

在去年12月，随着汽车零部件供应商德尔福汽车公司（Delphi Automotive Plc）拆分为两家公司，自动驾驶技术厂商Aptiv应运而生。Aptiv公司正利用汽车行业持续的动态变化，寻求新的发展机遇。在目前汽车行业里，拥有自动驾驶技术和电气化专业知识的零部件制造商已变得非常受欢迎。

去年10月，前德尔福公司以4.5亿美元收购了自动驾驶初创公司NuTonomy，加快了为汽车制造商提供自动汽车系统的推进计划。而在此前，NuTonomy公司已与Lyft结为合作伙伴；此外，NuTonomy还与捷豹路虎（Jaguar Land Rover）和标致（Peugeot SA）等主要汽车制造商在自动驾驶领域展开合作。

除了与多家厂商达成合作伙伴关系外，Lyft还在加州帕洛阿尔托（Palo Alto）开设了一处名为“Level 5”自动驾驶汽车研发中心，用于开发不需要人类监管的“完全自动驾驶平台”。

不过两家公司表示，在今年的CES展会上，他们对外展示的“全自动驾驶”系统仍将配备安全驾驶员。