Velodyne让激光雷达的价格腰斩：无人车普及更近了

去年，激光雷达供应商Velodyne希望其新工厂可以降低其最受欢迎产品的价格。一年过去了，这个任务估计已经完成了。

Velodyne本周宣布将其最受欢迎的激光雷达系统VLP-16的价格降低了一半。在2016年初，当VLP-16开始销售时，它的价格是8000美元，所以降价50%是相当大的举措。目前还不清楚买家是否能获得额外的折扣。

Velodyne在其新的“megafactory”中的不懈努力直接导致了激光雷达系统价格的下降。2017年，该公司在加利福尼亚州圣何塞开设了这个新工厂，并开始生产该公司的旗舰HDL-64系统，该系统发射的激光器数量是VLP-16的四倍。

“自推出以来，客户一直在排队购买VLP-16系统，我们已经通过扩大生产和开发Megafactory的LiDAR传感器的自动化生产来满足日益增长的需求，”Velodyne创始人兼首席执行官David Hall声明，“通过降低成本，我们将能够获得更多的回头客，我们将支持世界各地越来越多的自动驾驶汽车研发团队，并创造一个更美好的明天。”

目前，激光雷达对于许多刚刚起步的自驾车开发公司仍然十分昂贵。不同于雷达使用无线电波，激光雷达系统使用激光来映射传感器周围的事物。激光雷达系统通常是罐头或冰球的形状，如果你看到一些自行驾驶汽车上面有东西在旋转，那就是激光雷达阵列。

一些开发商决定通过投资其他公司或开发自己的系统来直接减少激光雷达系统成本。Uber和Waymo都决定开发内部激光雷达解决方案。福特和通用已经走了另一条路，投资激光雷达的初创公司，以实现与规模更大、更好的供应商的交易。

虽然降价后的激光雷达解决方案的效果不会马上浮出水面，它并不像你可以出去购买一辆Level 5的自驾车或任何其他的东西一样简单，任何有助于降低这些车辆复杂系统成本的行为，都值得鼓励，以创造城市政府或个人公民能够承受的成本。

这并不是特别深入人心，但话说回来，激光雷达系统应该不会在路上分散别人的注意力。