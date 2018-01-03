本田将与阿里联合开发联网汽车服务：支付停车费和加油费更方便

据《日经新闻》北京时间1月3日报道，本田将与阿里巴巴合作，共同开发联网汽车服务。越来越多汽车厂商开始与中国互联网巨头合作，希望能进一步深耕中国汽车市场。

本田将与阿里巴巴旗下高德地图合作。它们计划开发一款服务，让司机利用高德地图预约服务，并通过支付宝支付费用。双方将很快敲定何时在哪些车型上推出联合开发的服务。

支付宝有逾5亿用户，在中国是一种常见支付方式。本田和阿里巴巴计划开发的服务，还将使司机能更方便地支付停车费和加油费。

自2015年以来，本田和高德地图已经在采用大数据的多用途汽车导航系统领域展开合作。双方有意扩大合作范围，覆盖联网汽车服务，充分利用阿里巴巴旗下服务的潜力。

中国将成为电动汽车、汽车共享服务和其他新一代汽车技术领域的领头羊。本田一直与多家中国企业存在合作关系，例如与知名信息科技公司东软集团合作，计划在2018年推出一款电动汽车。

借助自动驾驶技术和其他先进技术，互联网公司在中国汽车市场扮演着重要角色。百度2017年7月公布了开放源代码自动驾驶汽车平台Apollo（阿波罗），Apollo利用百度与中国政府联合开发的人工智能技术，吸引了逾1700家中外合作伙伴，其中包括戴姆勒、福特和英特尔。

腾讯已经对特斯拉投资17.7亿美元，它还对中国电动汽车创业公司投资。腾讯董事会主席、CEO马化腾曾表示，汽车的未来在于联网汽车，并公布了把腾讯云计算技术整合到联网汽车中的计划。

阿里巴巴还向中国汽车厂商提供GPS语音控制系统和其他车载设备。阿里巴巴在考虑进一步涉足汽车行业，并宣布将向福特提供类似的系统。

联网汽车对技术的要求与智能手机极其相似，例如支付平台和人工智能。