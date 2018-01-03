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百度与黑莓达成合作，QNX系统进驻阿波罗自动驾驶平台

2018-1-3 23:16:04来源：新浪科技作者：李明责编：远洋评论：

北京时间1月3日晚间消息，黑莓公司今日宣布，将与中国百度公司在快速发展的自动驾驶汽车领域展开合作，联手开发一系列联网、自动驾驶汽车项目。

黑莓称，百度将在其自动驾驶汽车平台“阿波罗”平台上使用黑莓的QNX操作系统。

百度去年4月发布了“阿波罗”平台，旨在向汽车行业及自动驾驶领域的合作伙伴提供一个开放、完整、安全的软件平台，帮助他们结合车辆和硬件系统，快速搭建一套属于自己的完整的自动驾驶系统。

2010年，黑莓以2亿美元从哈曼国际手中收购了QNX系统。2016年年底，黑莓在渥太华开设了首个自动驾驶汽车研发中心。去年9月，黑莓与汽车技术与零部件供应商德尔福(Delphi Automotive)签署协议，德尔福的自动驾驶汽车平台将采用黑莓的QNX操作系统。

据悉，全球共有40多家汽车品牌采用QNX作为车载信息系统的操作系统，涵盖数千万辆汽车。去年6月，黑莓又发布了QNX Hypervisor 2.0版本软件，旨在解决下一代自动驾驶汽车软件最重要的两项功能：安全(safety)和安保(security)问题。

对于此次合作，百度自动驾驶事业部总经理李震宇表示：“将黑莓QNX系统与阿波罗平台整合后，我们将允许汽车厂商从原型阶段迈入生产阶段。”

作为合作协议的一部分，百度还计划把一系列自主软件产品整合到黑莓QNX车载信息娱乐平台中，包括CarLife车联网软件、DuerOS语音交互系统以及高清地图。

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关键词：百度黑莓自动驾驶

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