内容字号：默认大号超大号

段落设置：取消段首缩进段首缩进

字体设置：切换到微软雅黑切换到宋体

业界资讯 软件之家
Win10之家 WP之家
iPhone之家 iPad之家
安卓之家 数码之家
评测中心 智能设备
精准搜索请尝试：精确搜索
首页 >智能汽车>新能源汽车

华尔街日报：特斯拉Model 3故事过时，马斯克得画张新饼

2018-1-4 13:22:41来源：凤凰科技作者：箫雨责编：骑士评论：

据《华尔街日报》北京时间1月4日报道，特斯拉公司第四季度的Model 3交付量再次远低于预期，并再次推迟了Model 3的量产时间表。

《华尔街日报》发表文章称，投资者对Model 3寄予厚望，正是这辆平价电动车推高了特斯拉市值。但是文章指出，马斯克在Model 3上炒作的时间有点久了，要想证明特斯拉的市值，他需要讲一个“新故事”。

以下是文章全文：

目前没有一丝迹象显示，特斯拉公司的Model 3梦将会成为现实。

特斯拉在周三宣布，公司在去年第四季度交付了1550辆Model 3，远低于接受金融信息提供商FactSet调查的分析师平均预计的4100辆。

Model 3不及预期

这已经不是特斯拉第一次发布令人失望的汽车交付量数据。长期以来，特斯拉不断发布令人期待的交付量预期，但是实际交付量低到足以能够把特斯拉预期视为误导投资者。分析师原本在去年9月份预计，特斯拉能够在去年第四季度交付15,900辆Model 3。特斯拉也早已承诺，能在去年第三季度交付1500辆Model 3。

特斯拉表示，公司在去年第四季度的最后7个工作日生产了近800辆Model 3，占季度产量的三分之一。特斯拉称，公司在解决生产挑战上“取得了重大进展”。

然而，特斯拉似乎对于复制这一进展并不自信。特斯拉已经把实现每周生产5000辆Model 3的时间表推迟到了今年第二季度末。这已是特斯拉自去年11月以来第二次推迟这一目标。

不过，Model 3遇到的又一次生产障碍似乎对特斯拉追随者的影响不是太大。特斯拉股价在盘后交易中只下跌2%。

Model 3年交付量展望

但是，看好特斯拉的投资者应该重新思考一番。长期以来，支撑特斯拉极高估值的前提一直是，特斯拉最终能够主导汽车行业。这一憧憬似乎只存在于想象中。

特斯拉把降低交付量展望的原因归结于“专注于质量和效率，而不只是在最短时间内取得尽可能高的交付量”。但是，汽车行业的现实是，最好的汽车公司能够同时兼顾三者：质量、效率以及交付量。

与此同时，特斯拉的快速烧钱问题也没有能够解决的迹象。特斯拉的债务不断增长，对手的竞争日益激烈。特斯拉的业务运营依赖于从投资者手中筹集新资金，所以把股价维持在一个高位至关重要。

新故事

特斯拉目前的市值超过了500亿美元。如果特斯拉想证明这一市值是合理的，那么特斯拉CEO埃隆·马斯克(Elon Musk)很快就需要讲一个“新故事”。

市场对于马斯克的信任已经伴着特斯拉走过了很长一段旅程。但是，财务状况和运营现实最终将会凸显，不是信任所能解决的。

分享：
下载IT之家APP，分享赚金币换豪礼

相关文章

关键词：特斯拉Model 3马斯克

软媒旗下网站 IT之家| 辣品 - 超值导购，优惠券| 6655网址之家| Win10之家| Win8之家| Win7之家| Vista之家

软媒旗下软件： 魔方| 旗鱼浏览器（极速内核）| 软媒时间| 酷点桌面| 闪游浏览器（IE内核）| Win7优化大师| Win8优化大师| Win10优化大师| 软媒手机APP应用

关于IT之家|关于软媒|联系我们|加入软媒|WAP版|网站地图| Archiver| 刺客团队

IT之家，软媒旗下科技门户网站 - 爱科技，爱这里。

Copyright (C) RuanMei.com, All Rights Reserved.

软媒公司 版权所有 鲁ICP备11016544号-10