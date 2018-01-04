华尔街日报：特斯拉Model 3故事过时，马斯克得画张新饼

据《华尔街日报》北京时间1月4日报道，特斯拉公司第四季度的Model 3交付量再次远低于预期，并再次推迟了Model 3的量产时间表。

《华尔街日报》发表文章称，投资者对Model 3寄予厚望，正是这辆平价电动车推高了特斯拉市值。但是文章指出，马斯克在Model 3上炒作的时间有点久了，要想证明特斯拉的市值，他需要讲一个“新故事”。

以下是文章全文：

目前没有一丝迹象显示，特斯拉公司的Model 3梦将会成为现实。

特斯拉在周三宣布，公司在去年第四季度交付了1550辆Model 3，远低于接受金融信息提供商FactSet调查的分析师平均预计的4100辆。

Model 3不及预期

这已经不是特斯拉第一次发布令人失望的汽车交付量数据。长期以来，特斯拉不断发布令人期待的交付量预期，但是实际交付量低到足以能够把特斯拉预期视为误导投资者。分析师原本在去年9月份预计，特斯拉能够在去年第四季度交付15,900辆Model 3。特斯拉也早已承诺，能在去年第三季度交付1500辆Model 3。

特斯拉表示，公司在去年第四季度的最后7个工作日生产了近800辆Model 3，占季度产量的三分之一。特斯拉称，公司在解决生产挑战上“取得了重大进展”。

然而，特斯拉似乎对于复制这一进展并不自信。特斯拉已经把实现每周生产5000辆Model 3的时间表推迟到了今年第二季度末。这已是特斯拉自去年11月以来第二次推迟这一目标。

不过，Model 3遇到的又一次生产障碍似乎对特斯拉追随者的影响不是太大。特斯拉股价在盘后交易中只下跌2%。

Model 3年交付量展望

但是，看好特斯拉的投资者应该重新思考一番。长期以来，支撑特斯拉极高估值的前提一直是，特斯拉最终能够主导汽车行业。这一憧憬似乎只存在于想象中。

特斯拉把降低交付量展望的原因归结于“专注于质量和效率，而不只是在最短时间内取得尽可能高的交付量”。但是，汽车行业的现实是，最好的汽车公司能够同时兼顾三者：质量、效率以及交付量。

与此同时，特斯拉的快速烧钱问题也没有能够解决的迹象。特斯拉的债务不断增长，对手的竞争日益激烈。特斯拉的业务运营依赖于从投资者手中筹集新资金，所以把股价维持在一个高位至关重要。

新故事

特斯拉目前的市值超过了500亿美元。如果特斯拉想证明这一市值是合理的，那么特斯拉CEO埃隆·马斯克(Elon Musk)很快就需要讲一个“新故事”。

市场对于马斯克的信任已经伴着特斯拉走过了很长一段旅程。但是，财务状况和运营现实最终将会凸显，不是信任所能解决的。