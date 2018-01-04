特斯拉宣布Model 3已可周产千台，还顺道给出了2018年产能KPI

“Model 3的产能问题解决了没有”是和“贾跃亭到底啥时候回国”并列的2017年度电动车领域高频问题，只不过两者分居两个极端，后者越来越是嘲讽，前者越来越是好消息。

刚刚，特斯拉公布了自己2017年度第四季度（Q4）的汽车交付情况，除了总体交付量再创新高之外，Model 3的量产也达到了1000台/周的级别。

整个Q4，特斯拉总共交付了29870台汽车，其中Model S 15200台，Model X 13120台，Model 3 1550台。

特斯拉方面着重介绍了自己的“交付”标准，只有真正交到了消费者手中并且已经办完所有文档的车辆才能纳入数字统计当中，在统计标准中，可能会有0.5%的误差。

这一数字相对2016年Q4增长了27%，相对历史最佳数字，也就是刚刚过去的2017年Q3也有9%的增长。

特斯拉常青树Model S/X也迎来了自己的历史最佳数字，特斯拉兑现了2017年交付10万台S/X的承诺，最终成绩落锤在101312台上，与2016年相比增长了33%。

然而10万台对于车企来说只是一小步，特斯拉的一大步还要仰仗Model 3的庞大订单的完成。

特斯拉表示2017年Q4总共生产了24565台车，其中Model 3 2425台，特斯拉表示，在Q4，“我们在解决Model 3生产瓶颈方面取得巨大进展，生产率在本季度末显著上升”。

在2017年Q4的最后七个工作日内，特斯拉制造了793台Model 3。特斯拉表示Model 3产线现在主要关注质量和效率，而不是在短时间内推到产能的极致，最后一周恰逢西方圣诞节，休假也减少了产量和交付量，但综合计算，Model 3产能已经达到了1000台/周的能力。

特斯拉也明白Model 3产能对于自己公司的核心意义，原文有一半以上的篇幅在讲述Model 3的产能情况，而最后，他们提出了给自己的新年KPI：2018年Q1实现2500辆/周的产能，而2018年Q2实现5000辆/周。

各位考官，等着看下个季度的成绩单吧。