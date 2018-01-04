特斯拉再陷产能困境，马斯克称已快从9层地狱升到7层

1月4日消息，在去年11月的投资者电话会议上，特斯拉首席执行官艾伦·马斯克（Elon Musk）曾表示，他希望在2018年3月底之前每周生产5000辆汽车，原本马斯克承诺在2017年底达到这一产能。但特斯拉在去年最后一个季度仅仅交付了1550辆Model 3电动汽车。

据《连线》网站报道，当地时间周三特斯拉透露其原定的Model3电动汽车生产目标再次被延迟。据悉，特斯拉在其最新的《汽车生产与交付》报告中表示，它将把工作重点放在产品质量和生产效率上，而不是仅仅在最短的时间内单纯提高生产速度。工厂产能在3月份将达到每周2,500辆，而在六月底之前翻番。

马斯克曾预测，到2017年年底Model 3生产线能够开足马力，每周交付5000辆汽车。但在周三给投资者的一封信中，公司将这一目标实现时间推迟到了2018年3月。“在整个宏伟的计划中，这只是一个相对较小的调整，”马斯克在电话中说，听起来很疲倦但依旧乐观。

现在，特斯拉的问题是客户和股东是否同意，以及他们的信心会坚持多久。

产能不足的问题可以追溯到内华达州为特斯拉提供汽车电池的Gigafactory工厂。一家负责将散装电池组装成动力模块的外部供应商“失职”，马斯克表示，特斯拉不得不自行进行相关工作。他说：“我们必须从头开始重写所有的软件，返工大部分机械和电气元件。这正是我不得不在深夜加班工作的原因。”

哥伦比亚大学（Columbia University）商业与工程学教授R. A. Farrokhnia说：“他们正在做出一些很大的承诺，他们需要大同一条通往承诺目标的道路。汽车业务非常艰难，但仅凭纯手工制造少数汽车还远远不够。特斯拉必须说服投资者有继续前进的动力，让他们对于公司能够履行承诺保持信心。否则他们就会在某个时刻一败涂地，梦总会醒的。“

硅谷最艰难的工人

用马斯克自己的话来说，这个“生产地狱”大部分都是他亲力亲为。这位特斯拉首席执行官经常做出大胆的承诺，超出自己的能力范畴，而马斯克自己也似乎很享受这一切。他最近拍了一个自己喝酒，唱歌，做鬼脸，在Gigafactory屋顶露营的视频。他解释说，他喜欢露营，常常从最近的酒店驱车30分钟去户外露营。马斯克打心底是一位设计师和工程师，总是喜欢亲自动手解决问题。

现在马斯克的计划看起来是这样的：

查找并修复Model 3生产过程中的瓶颈问题；

建立新的生产线，开始制造和交付汽车；

实现汽车的完全自动驾驶，抵御来自各大汽车制造商和科技公司的竞争；

到2017年底展示完全自动驾驶汽车的功能；

用特斯拉电池和太阳能屋顶解决波多黎各的电网问题；

开始在中国境内生产汽车；

发布18轮的特斯拉重型卡车；

推出新的特斯拉太阳能屋顶；

打消工人自发组织工会的企图；

保护特斯拉免受员工指控不公平或非法解雇的诉讼；

继续制造和销售Model S型电动汽车和Model X电动SUV，以保持现金的持续流动

这只是他关于电动汽车制造商特斯拉的待办事项列表。除此之外，他还要为SpaceX争取更多的卫星发射合同。同时，马斯克还要让Boring公司继续推进隧道挖掘，解决交通拥堵问题。此外，马斯克还要腾出一些业余时间管理脑机接口公司Neuralink。

信心崩溃的边缘

在马斯克日程表上，最后一项是特斯拉在2017年第三季度交付了25,915辆汽车，但由于Model 3产能扩大造成的高额开支，公司亏损依旧超过6亿美元。

但投资者仍然乐意为特斯拉股票买单，因为他们是马斯克的信徒。马斯克或许已经超负荷工作，但他通常能够履行承诺。最终，他实现了别人认为不可能的事情，向国际空间站发射了私人火箭，并推动了全球汽车从内燃机向电动机的转变。

马斯克坚信特斯拉可以克服生产瓶颈，并承诺他将亲自解决问题。“我总是把我的办公桌搬来搬去——实际上我没有办公桌——哪里有特斯拉的项目我就到哪里。为了解释所面对的生产地狱，马斯克引用诗人但丁所描述的13层地狱来说明工作境地。马斯克表示，特斯拉刚刚从地狱的第9层上升到第8层，而第7层就在眼前。换句话说，虽然进展缓慢，但他们正在不断前进。马斯克说：“整个团队都扑在上面，我们已经搞定了所有问题，只是要比预期的时间多花几个月。”

特斯拉甚至发布了一个短视频来证明其工厂人正在忙于制造Model 3电动汽车。

对特斯拉来说，尽管没有什么好消息，特斯拉的股价也在下跌，但并没有崩盘。投资者心情相对缓和，但仍在不断核实。特斯拉说它仍然在接受Model 3电动汽车的预订。买家仍然有极大的热情。

马斯克需要解决的另一个问题是他的员工。不是每个人都有特斯拉首席执行官的工作狂态度，特斯拉想要实现的目标和疯狂时间表的难度已经开始显现。特斯拉弗里蒙特工厂汽车装配线工人成立的工会以及员工对工作条件的抱怨显示了特斯拉员工并不买账。

康奈尔大学教授劳动关系和管理的汽车行业专家艾特·惠顿（Art Wheaton）说：“这显示出公司的压力很大。他认为，扩大生产规模和浪潮防护有些类似，表示一家公司或许认为它已经做好了迎接大浪的准备，也已经在岸边放置了大量的沙袋。但是突然之间，这波大浪冲击了它，淹没了它，并暴露出此前没有考虑到的各种问题。相比其他公司，在媒体和公众聚光灯下的特斯拉需要对细节把控更加严格。

公平地讲，马斯克也在让他的投资者，工人和潜在购买者做好心理准备，他也清楚海啸已经来到近海。他在员工派对上把丑话说在了前头，明确告诉他们“欢迎来到地狱工厂”。他估计对特斯拉来说至少有六个月的噩梦。看起来马斯克还是低估了恶劣的形势，现在只是希望不会把消费者和投资者的耐心悉数耗尽。