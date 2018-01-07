宝马、奥迪纷纷退出：CES还能算是半个车展？

虽然被称为科技圈儿的“春晚”，但随着车载智能技术的愈发强大和兴起，越来越多的汽车相关产品开始频繁出没于CES的展厅之中，于是有了“CES变成了半个车展”这样的调侃。现在时钟指针刚刚拨过2018年，新一届的CES展会又将如期而至，而在这次展会上，又有哪些值得期待的汽车品牌以及技术呢？

玩上自动驾驶的三菱

翻开三菱金曜会手中的品牌簿，会发现他们旗下有着琳琳满满数十家独立品牌成员，其中的三菱汽车虽然有着足够的名气，但他们也是出了名的思维僵化，所以我们很少会在CES这样的科技展会上见到这个品牌。不过最近两年他们大概是决意开始转性，开始不断的研发并推出些许走在科技前沿的技术，而在本次CES中，我们将会看到三菱最新打造的自动驾驶概念车EMIRAI4。

其实关于EMIRAI4的信息，多少也能从之前的东京车展上窥得一二。三菱给这款概念车用上了成堆的传感器，除了保证自动驾驶外，还用于各种对车内乘客的感应。比如车内的感应器在得知有人将要开门时，会向地面投射灯光来提醒路人，同时在开车时车内的摄像头还可以监控驾驶人员的精神状态，以防止因为司机状态不佳而导致的意外。

如此看来EMIRAI4还只是一个概念“系统”而非一座“整车”，而看看这标准的概念式外观就知道它距离量产的模样还相去甚远，不知道在本次CES上，三菱是否还会带来更详尽的方案呢？

连车载系统都要豪华一下的梅赛德斯

梅赛德斯从出生到现在，脑门儿上就一直刻着“豪华”两个字，这种豪华感并不是简简单单的堆上一圈木纹饰板、套上一层手缝皮革就能得以展示。随着车载技术的精进，大家开始把注意力挪到了车载电子系统方面，而梅赛德斯自然也不想在这方面丢失自己的尊严，他们把那种由内而外的豪华设计引入到了车载系统中，也就是即将在CES登场的Mercedes-Benz User Experience中控娱乐系统。

这套中控系统的硬件部分由两块连体的电子显示屏组成，其中一块作为传统液晶仪表盘使用，并且兼顾车辆状态信息。而另一块屏幕则会作为娱乐信息平台使用，除了日常的电子地图、娱乐信息显示之外，它还会承载更多的可操作模式，但这一切都要等到CES开展时才能得以揭晓。

Mercedes-Benz User Experience将会首发搭载在梅赛德斯明年上市的新款A级车型中，即使是中、低配置也会同样具备，搭配明年同时推出的最新三厢版本A-Class，给人一种要横扫入门紧凑型豪华品牌轿车的感觉。而在之后，这套系统也会向C、CLA、GLC级一步步向上延伸，当然更高级的车型也将会具备更大尺寸的显示屏幕。至于这套将要取代COMAND，成为梅赛德斯主力车载系统的新星表现如何，还是坐等它在CES中满血版本的展现吧。而在本次展会中，刚刚发布没多久的超级跑车AMG Project ONE也将会出现在现场。

心系所有车型的博世

博世总给人一种汽车亲妈的感觉，从小到大、从里之外、从传感器到车载系统，在世界上大多数车型中都能找到博世忙碌的影子，而他们在发布会上也是一副操碎了心的状态。去年它感觉那些用着自己传感器的汽车厂商做出的自动驾驶概念车都是一脸废柴相，所以自己亲自搞了一辆自动驾驶概念车，而在今年，他们把目标放在了视角更为广阔的智慧城市建设方案上。

在博世的这套理念中，他们会首先在城市室外空间中布置空气质量以及天气监控传感器，并且通过博世的互联方案进行分析，来提供给用户合理的出行规划路线。同时车载传感器还会与周围建筑的传感器进行互联，除了能够获知环境和交通状态外，还可以寻找最近的停车场，甚至连接智能家居平台。当然这只是这套系统中的一小部分，至于博世更为详尽的方案规划，还是要等到CES上才能正式揭晓了。

行吧，之前博世认为你们开的车不行，现在他们感觉你住的地方也不怎么样了。当然博世不会只展示这样一套方案，他们在CES上会联手凯迪拉克展示一套概念驾驶舱，还有一套名为mySPIN的智能手机互联技术，将会搭载到庞巴迪公路车上进行展示。总之博世会在本次CES上展出很多技术以及硬件产品，当然以往他们也一直都是这么做的。

用互联网造车的拜腾

在造车新势力中，拜腾属于新星中的新人，母公司FMC成立时间不过两年，而BYTON的名号在今年九月份才刚刚正式公布，现在他们就已经拥有了自己品牌的第一款概念车型。

关于拜腾的第一款概念车，在之前就已经被官方抖落的七七八八，你除了可以知道它是一款SUV之外（你们真的都很爱搞SUV），他还有着面部解锁车门技术、语音识别技术、智能共享出行等不明觉厉的互联网造车惯用关键词，当然它引以为傲的是一块堪比本尼迪克特·康伯巴奇脸型的超长车载多媒体显示屏。

至于这款概念车的其他细节，拜腾选择把他们留到了即将到来的CES上，而作为一款预计明年就要开始量产的车型，他们现在就已经要把这款车型的细枝末节之处都已经准备妥当才行。

拥抱一下未来

当然作为一场科技展会，CES并不会吸引所有传统汽车厂商前来参展，毕竟每年应付四大车展就已经够累了。而在上面四家之外，我们还将会在本次CES中见到福特、本田、丰田、大陆、法雷奥、采埃孚以及一众韩国、中国汽车相关品牌，但他们大多都还没有明确表示会在本次展会上展出的内容，所以吃瓜群众们还是默默的坐在屏幕前，等待他们即将开始的表演就好。