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英伟达与320家合作共谋自动驾驶，宣布Xavier处理器启动

2018-1-8 15:03:50来源：网易科技作者：丁广胜_NT1941责编：棱角/实习评论：

在美国拉斯维加斯2018 CES展上，英伟达宣布推出的首批Xavier自主机器处理器现已开始启动，它致力于借助AI从各个方面提升驾驶体验，并为NVIDIA在自动驾驶领域的320家合作企业和机构提供未来技术路线图。

据了解，Xavier处理器于一年前首发，其首批样品本季度开始交付客户，Xavier将为NVIDIA DRIVE软件栈提供支持，现已扩展至NVIDIA三大AI平台，涵盖下一代汽车驾驶体验的各个方面，此外，Xavier拥有超过90亿个晶体管，号称是迄今为止最复杂的系统级芯片，研发历时四年，研发投入高达20亿美元。

配置方面，它基于了一个特别定制的8核CPU、一个全新的512核Volta GPU、一个全新深度学习加速器、全新计算机视觉加速器、以及全新8K HDR视频处理器而打造。并且，借助NVIDIA统一架构，所有早前NVIDIA DRIVE软件开发工作都得以持续进行。但总体来说：DRIVE Xavier可提供更高的处理能力，运行功率更低，每秒可运行30万亿次计算，功耗却仅为30瓦，能效比上一代架构高出15倍。

NVIDIA DRIVE AI平台“三大件”

据悉，Xavier将助力下一代车辆实现一套更为精细的功能。早前发布的NVIDIA DRIVE AV自动驾驶车辆平台采用神经网络实现了车辆的自动驾驶。在此基础上，英伟达又在本次CES上推出两款全新软件平台：DRIVE IX和DRIVE AR。

1、DRIVE IX是一款智能体验软件开发套件，能够借助车身内外的传感器，为驾驶员和乘客提供AI辅助功能。

2、DRIVE AR是一款增强现实软件开发套件。目前NVIDIA已经开始体验到移动设备端的AR应用的能力，且这一面向AI汽车的软件平台将融合计算机视觉、计算机图形和AI。

3、DRIVE AR将实现下一代增强现实界面，可在驾驶途中提供信息兴趣点，创建警报提醒，并安全轻松地进行导航。

所以，Xavier势必成为NVIDIA DRIVE Pegasus AI计算平台的重要组成部分，资料显示，Pegasus是致力于推进L5级全自动驾驶机器人出租车的AI车载超级计算机，英伟达宣称，它的外形只有车牌大小，性能却相当于满满一个后备箱的个人电脑。Pegasus可实现每秒320万亿次深度学习计算，能够同时运行多个深度学习网络，能够提供实现安全自动驾驶所需的一切。

据了解，Pegasus配备了两个Xavier系统级芯片和两个下一代NVIDIA GPU，每秒可运行320万亿次计算，首批Pegasus样品将于2018年中交付客户，英伟达表示，已经有超过25家公司在使用NVIDIA技术来开发全自动机器人出租车，而Pegasus将为其量产铺砖引路。

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关键词：英伟达自动驾驶Xavier

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