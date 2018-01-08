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CES 2018：百度与英伟达合作，阿波罗平台将使用Drive计算系统

2018-1-8 17:18:30来源：凤凰科技作者：箫雨责编：骑士评论：

据科技博客TechCrunch北京时间1月8日报道，英伟达公司CEO黄仁勋(Jensen Huang)今天在CES 2018主题演讲中宣布，公司现在正与百度公司、汽车零部件供应商采埃孚(ZF)合作，把自动驾驶技术带到道路上。

黄仁勋称，百度的“阿波罗”(Apollo)自动驾驶项目将使用英伟达的Drive Xavier自动驾驶计算平台。百度的阿波罗项目致力于通过与一系列汽车制造商、供应商以及科技公司合作，为自动驾驶汽车打造一个开放平台。

这一合作为英伟达向中国市场提供其自动驾驶技术创造了一个重要机遇，使其能够打造一个真正覆盖世界的平台，并参与全球最重要、最大以及增长最快汽车市场的争夺。

采埃孚也是安全和高级驾驶辅助系统(ADAS)领域的重要供应商，它很可能会帮助英伟达，从现在的安全功能过渡到最终的全自动驾驶。

百度今年首次大力度参展CES，将会在此次展会上展示其最新自动驾驶原型车，里面将内置英伟达的技术。

此外，英伟达还与Uber、大众汽车达成了自动驾驶技术合作。自从Uber首批沃尔沃SC90 SUV自动驾驶测试车队在2016年在匹兹堡和菲尼克斯部署以来，Uber就一直使用英伟达的GPU计算技术。

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关键词：CES 2018百度英伟达阿波罗

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