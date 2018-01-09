百度在美宣布Apollo2.0正式开放

北京时间1月9日早间消息，今天，Apollo平台研发负责人王京傲在美国拉斯维加斯百度world大会宣布，Apollo2.0正式开放。

▲百度发布会现场

Apollo2.0能够实现简单城市道路自动驾驶，标志着Apollo平台包括云端服务、软件平台、参考硬件平台以及参考车辆平台在内的四大模块已全部具备。Apollo2.0带来最完整的解决方案和灵活的架构，首次开放安全服务，并进一步强化了自定位、感知、规划决策和云端仿真等能力。

王京傲介绍，目前Apollo2.0版本总共有16.5万行代码。硅谷自动驾驶创业公司AutonomouStuff在一周内将Apollo1.0车辆升级为“Apollo2.0版本”，实现了昼夜简单城市道路自动驾驶，充分体现Apollo2.0的灵活性和易用性。

根据王京傲介绍，Apollo对开发者非常友好：

1、本地化做的非常好。1.0版本的时候，我们请CEO去国家会议中心门口来做演示，就是因为我们的本地化做的非常好。

2、规划技术非常高。经过路口、红绿灯、掉头、转弯时，Apollo2.0路测的时候，有记者说”其实挺无聊的，跟人开车没什么区别。

3、可以做交通灯甄别，可以看到500米外的物体，可以甄别障碍物。

在Apollo2.0要做仿真甄别，之前要用30分钟把数据上传云端，但是现在时间缩短到30秒。Apollo2.0不管日间还是夜间都可以驾驶。Apollo现在不仅在圣荷西和北京，并且在伊利诺州也可以上路。

Apollo还宣布将在2018年全面支持包括NVIDIA、Intel、NXP、Renesas在内的四大主流计算平台。Apollo已成为全球最具活力的自动驾驶开放平台，陆续还会有更多合作伙伴加入。

王京傲展示了Apollo Pilot与奇瑞、金龙以及面向残障人群的出行服务商Access LA等合作伙的落地应用成果，涵盖了乘用车、公共巴士和共享交通服务等多种场景。百度将与奇瑞在2020年量产L3级别自动驾驶汽车，与金龙客车在2018年量产无人驾驶微循环巴士，并与Access LA在2018年底在洛杉矶为当地残障人士推出自动驾驶共享出行的试点服务。