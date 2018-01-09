现代氢动力汽车Nexo发布：续航595公里，5分钟可充满

IT之家1月9日消息 现代是少数几家多年来一直在推动燃料电池电动汽车发展的汽车制造商之一，他们最新发布的氢动力汽车Nexo拥有更远的续航和新的驾驶辅助技术。

在CES上亮相的Nexo是Tucson FCEV的继任者，这将是现代汽车公司首次尝试大规模生产氢动力汽车，可供北美，欧洲和亚洲部分地区的用户购买。虽然Nexo与当前的Tucson紧凑型SUV具有相似的车身比例，但现代汽车公司在其自己的平台上，使得动力系统和油箱体积更小，重量也有所减轻，这也就意味着更多的乘客空间，更好的空气动力学和改善的加速度和效率。

现代汽车公司表示，与现在的Tucson FCEV车型相比，Nexo的百公里加速（9.5秒）可提高20%，最高时速也比旧车高出25%，续航可达370英里（约595公里），在加氢站（现在几乎全部在洛杉矶和旧金山湾地区）停留5分钟，就可以加满气继续前行。

现代也正在Nexo上推出一些新的驾驶辅助技术，“远程智能停车辅助系统”允许驾驶员通过按下车辆上的按钮或通过应用程序停放或取回车辆，像宝马和特斯拉等公司已经推出了类似的技术。

Nexo还引入了车道跟踪系统和现代车型的高速公路驾驶助手功能，使车辆能够以90英里/小时的速度保持在车道中央，而无需关注其他车辆。现代表示，驾驶助手还能使用传感器和地图数据来自动调整速度。

现代汽车表示Nexo将在今年年初在特定市场上市，Nexo也是现代将在2025年前在全球推出的18款“环保车型”之一，像许多汽车制造商一样，现代汽车也正在探索许多选择，因为内燃机面临着并不确定的未来。