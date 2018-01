众多厂商聚焦智能汽车，CES已成车展

(原标题:Forget smartphones and smart TVs; the year’s biggest tech conference focuses on smart cars)

1月8日消息,据国外媒体NBC报道,今年最盛大的年度科技展览CES的主角将会是智能汽车,而不是智能手机和智能电视。

开过智能汽车的人,可能都体验过该类汽车的益处:方便地利用语音控制技术来告知导航系统目的地,拨打电话,或者更改电台。而日产的IMx概念车在这一基础上更进一步:它利用让人的大脑与汽车连接(以下简称“B2V”)的技术,让汽车能够对司机的意念做出响应。

日产日本研究中心高级创新研究员卢西恩·格奥尔基(Lucian Gheorghe)指出,“该技术的潜在应用让人难以置信,”它有助于让司机在驾驶期间变得更加轻松,同时也能够提升汽车的安全性。

日产的B2V技术有望让汽车驾驶体验变得更令人愉快

虽然日产的B2V技术可能至少还要5年至10年才会出现在产品陈列室当中,但该汽车厂商计划本周在拉斯维加斯的CES展会上展示它的潜能。当然,除了日产以外,还将会有众多其它的汽车厂商展示最新的科技。作为一年一度的科技展览盛会,CES在传统上主要聚焦电脑、智能手机、电视机、无人机等硬件设备。但在过去几年里,它已然也成为了汽车行业的展览会。

通用汽车在2016年的CES上展示了它的雪佛兰Bolt EV——全球首辆“价格实惠的”长续航里程电动汽车。大众公司去年也展示了它的经典小型巴士的纯电动版本,并公布了推出无人驾驶汽车共乘等新型移动出行服务的计划。

汽车厂商们普遍积极拥抱CES,并不令人意外。毕竟,据行业分析师们估计,仅仅未来5年,整个汽车行业对电动传动系统、联网汽车、无人驾驶汽车等先进技术的投资就将达到数百亿美元。

在今年的CES上,雷诺-日产公司CEO卡洛斯·戈恩(Carlos Ghosn)预计将宣布成立一支规模2亿美元的企业风投基金,以帮助公司连接前景广阔的、能够帮助加速新型移动出行技术发展的创业公司。

汽车早已不仅仅是一台机械装置了。德国汽车供应商博泽(Brose Fahrzeugteile)CEO尤尔根·奥托(Jurgen Otto)指出,如今,“汽车已然是轮子上的计算机,”配备多达100个车载微处理器。博泽还在寻求利用内置的座位传感器来监测汽车乘客的健康状况。

丰田Platform 3.0

在今年的CES上,汽车厂商们将再一次成为主角。其中,重大的新闻发布会将包括:

丰田将发布它最新的无人驾驶研究汽车Platform 3.0,从中或许可窥见该厂商未来几年可能会推向Uber、Lyft等汽车共乘服务的产品。

起亚将会展示一款全新的电动汽车,以及像虚拟现实和增强现实这样的技术。

已用高清屏幕替代传统仪表板的梅赛德斯-奔驰将在展会上展示新的AI升级“用户体验”。

另外,多家汽车厂商都将展示其将语音助手服务整合到汽车的成果。例如,福特现在可让你通过呼唤亚马逊的Alexa语音助手来从星巴克订购咖啡、控制照明和恒温器等。

汽车领域的一众新入行者也希望通过参展CES来吸引人们的眼球——以及潜在的新投资。它们将会展示各种新技术,比如新一代的激光雷达(LIDAR)装置。对于无人驾驶汽车来说,高分辨率的3D激光视觉技术必不可少。

雄心勃勃的电动汽车厂商法拉第(Faraday Future)在过去几年利用CES的舞台展示其电动汽车原型,大出风头。2018年CES也将迎来中国电动汽车创业公司拜腾的亮相。

福特CEO吉姆·哈克特(Jim Hackett)将于周二发表主旨演讲,大会的这一安排充分反映了汽车行业如今在CES上的主导地位。在去年5月被任命为CEO以前,他曾负责福特的移动出行服务项目,其中包括电动汽车和无人驾驶汽车。透过他的主旨演讲,人们预计将不仅仅了解到福特自己在“智能移动出行”领域的计划,还将看到整个汽车行业的前进方向。

专家们预计,数以百万计的美国人,尤其是人口密集的城市地区居民,未来可能会放弃自驾出行,转而选择由像Uber和Lyft(这两家公司也将会亮相本届CES)这样的公司运营的电动无人驾驶汽车。由于不再需要亲自驾驶——那些汽车都没驾驶盘了——乘客将可以在车上办公,或者进行娱乐放松。

Rinspeed所想象的未来出行:电动化的滑板式平台和可替换的乐高积木式乘客座舱,提供令人兴奋的全互连用户体验

瑞士汽车智库Rinspeed将会在CES上呈现各种愿景,来诠释无人驾驶可能会意味着什么。它的Snap概念主打一种电动化的滑板式平台以及可替换的乐高积木式乘客座舱。据介绍,“该类舱体多种多样,从可变的购物舱体,到宽敞的露营舱体,再到舒适温馨的私密舱体,甚至为乘客座舱里的乘客提供激动人心的全互连用户体验。在潜在的应用方面,天空才是极限。”

鉴于汽车产业未来十年预计将经历一场日益高科技化的革命,CES对于该行业来说变得跟过去100年的传统车展一样重要,其实一点都不奇怪。

