已经没人能阻止黄仁勋在汽车上跑分了

英伟达包下了米高梅会议中心的一层，从游戏说到深度学习，再到车载芯片，换了新皮鞋的黄仁勋兴致极高，把英伟达当前最红的几项业务都梳理了一遍。

游戏：10亿玩家唾手可得

游戏起家的英伟达少不了先谈谈自家最赚钱的业务。目前个人电脑游戏市场达到330亿美元，按照估计，到2020年全球玩家会增长到14亿，电竞受众群体还会比现在增长2倍。电竞业务已经在英伟达推动下进入了良性循环。

让人比较意外的是，就连英伟达涉猎较少的主机市场，在搭上任天堂快车之后，Tegra加持下的Switch成为全美销量迅猛的游戏主机。广受好评的Max-Q设计也让笔记本在轻薄的前提下显卡性能大幅增加。

但老黄并没有把即将在CES上发布的65寸4K HDR的Shield显示器放上台面，这款显示器有着一个非常有趣的名字叫Big Format Gaming Displays，BFGD与早年间DOOM、雷神竞技场的最强武器命名如出一辙，只不过后者成为Big Fxxking Gun（BFG）。目前从配置上来看，显示器表现一定相当爆表。

汽车：终极目标就是跑分

将彪悍的GPU运算力带到汽车上大概是英伟达这几年间做得最疯狂的一件事情。事实证明这样的尝试非常见效，黄仁勋现场宣布首批Drive Xavier自主机器处理器平台在第一季度开始交付使用，用来替代现在的Drive PX平台。这是一块性能彪悍的芯片，拥有90亿个晶体管，由8核CPU和512个CUDA的Volta GPU组成，将车载深度学习、视觉计算全面加速，并为接下来的Level4乃至Level5自动驾驶做足准备。

这不是什么PPT玩笑话。早在拉斯维加斯演讲的前几天，百度已经在旧金山完成了一套新平台的自动驾驶测试，芯片正是来自英伟达的Drive Xavier。并且随着英伟达在汽车领域的深耕，身边的小伙伴也越来越强力，以百度Apollo自动驾驶汽车为例，实际上是英伟达、采埃孚和百度三家最终合作的成果。

在现场，黄仁勋提出了Drive AV的概念，人工智能通过模仿人类的视觉判断出现实世界中的物体。由于视觉计算性能的大幅进步，英伟达给车辆设计、自动驾驶以及科幻的车内环境效果逐一实现。例如能够判断车内人类行为的Drive IX，将真实世界与虚拟世界叠加的Drive AR，亦或者提供一套在虚拟世界中低成本测试的高效工具，例如Holodeck和自动驾驶虚拟环境结合，从车载SoC到超级计算机DGX，都可以被用来当成新车的测试工具。

目前为止，已经有超过320家厂商与英伟达建立了合作关系，包括与大众暧昧不断的Aurora自动驾驶公司，美国国民级网约车Uber，穿着皮夹克新皮鞋的老黄带着合作伙伴们高歌猛进。

在活动的末尾，黄仁勋还请上了大众乘用车品牌首席执行官Herbert Diess背书，并在谈笑风生中利用Holodeck演示了一遍制造I.D Buzz概念小巴士场景。无论如何，有了大众的背书，GPU被运用到更广阔的空间不过是时间上的问题。

写在最后：生存之道就是淘汰自己

在不见对手的日子里，英伟达干了很多次“干掉自己”的正经事，GTX10系列显卡直接埋葬GTX9系列，MAX-Q设计重新改变了游戏本形态，就连前面提到的Drive PX2，也因为Drive Xavier的高能效比而在体积和能耗上大幅缩减，性能却可以保持不变甚至拔高。在对手没有出牌之前好牌不断，让别人措手不及，这大概是黄仁勋现在最惯用的手段了。