英特尔宣布与中国上汽合作研发自动驾驶技术

1月9日消息，据TechCrunch报道，英特尔正在同中国汽车制造商展开合作，在自动驾驶领域取得长足的进展。在CES 2018上，英特尔宣布同上汽集团成为合作伙伴，并同中国领先的导航地图公司四维图新（Navinfo）合作，整合和定位REM数据。

这些伙伴关系给了英特尔的一个关键的额外手段来访问中国市场。这对于那些希望研发自动驾驶技术的公司和汽车制造商来说，是一个非常特别的市场。