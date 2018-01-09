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英特尔宣布与中国上汽合作研发自动驾驶技术

2018-1-9 16:47:53来源：TechWeb作者：露天责编：容承/实习评论：

1月9日消息，据TechCrunch报道，英特尔正在同中国汽车制造商展开合作，在自动驾驶领域取得长足的进展。在CES 2018上，英特尔宣布同上汽集团成为合作伙伴，并同中国领先的导航地图公司四维图新（Navinfo）合作，整合和定位REM数据。

这些伙伴关系给了英特尔的一个关键的额外手段来访问中国市场。这对于那些希望研发自动驾驶技术的公司和汽车制造商来说，是一个非常特别的市场。

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关键词：英特尔自动驾驶

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