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小鹏汽车2.0版曝光： 更具科技感

2018-1-9 17:52:25来源：IT之家作者：辛巴责编：辛巴评论：

IT之家1月9日消息 近年来，在国家政策的大力扶持下，我国新能源技术和新能源汽车市场的成熟度不断提高，关键零部件以及新能源配套能力也得到大幅提升，行业整体发展繁荣，颇有百花丛生之势。而这互联网和新能源造车大军之中，最接地气的当属“融资王子”——小鹏汽车了。小鹏汽车创立于2014年，旗下由郑州海马汽车代工的小鹏汽车1.0版量产车型已于去年10月12日发布，目前，小鹏汽车宣布新的量产车型（小鹏汽车2.0版）已被运至美国，并将在CES 2018上展出，同时，小鹏汽车2.0版量产车型也会在今年春季公布配置与售价，且预计在年内即可上市销售。

从小鹏汽车的官方宣传中，我们可以看出小鹏汽车2.0量产版与1.0版本最大差异当属车头部分。新车前脸采用分色下唇造型，前/后大灯也纷纷加入了矩阵式LED光源，下方与右侧则是日间行车灯；2.0版车型采用顶部360°车顶相机及太空驾驶座舱的设计，与1.0版相比，科技感更足。2.0版的车型车身接缝更小、造型更平滑、喷漆也更加靓丽均匀，给人的第一感觉就是整体品质的提升。

事实上，试制的小鹏汽车1.0版当时存在着喷漆不够靓丽、漆面不够光滑、尾标文字没有贴正等问题，但从目前曝光的2.0版细节图来看，上述问题都已解决。在今日曝光的细节图中，我们可以看出小鹏2.0版的车头、车侧以及车尾三个位置都有了更加激进前卫的改动。2.0版车头前脸采用的是上下分层式格栅设计；底部两侧空气导流槽也都加入了镀铬材质，三颗全LED光源前大灯中间配有三条“抓痕”灯带，周围还配备LED日间行车灯；此外，新车发动机舱盖上两侧线条造型凌厉，并向中间LOGO处延伸；尾部方面，小鹏汽车此次将车标做到了尾灯上，可见，2.0版车型采用的是一体式矩阵全LED尾灯，这种类似“钻石矩阵”的尾灯，相比1.0版本确实更具科技感。

据悉，小鹏汽车2.0版是一款纯电动车型，这款新车或将命名为G3。终端售价方面，作为互联网新能源汽车的代表，网友们还是期望新车价位不要太高，大概心理可接受范围在25万到30万之间。目前，官方尚未公布这款2.0版车型的更多消息，参考此前亮相的1.0版车型的长宽高分别为4470/1818/1600mm，轴距为2610mm，并搭载一台最大功率为190马力（140kW）的驱动电机。

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关键词：小鹏汽车新能源科技感

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