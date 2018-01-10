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CES2018：百度联合Udacity全球免费开放无人驾驶入门课程

2018-1-10 7:45:56来源：TechWeb作者：李鹏责编：容承/实习评论：

在刚刚开始的美国CES2018展会上，百度旗下的Apollo无人驾驶团队宣布，将会与硅谷前沿技术教育平台Udacity共同推出一项基于无人驾驶技术相关的入门课程。这个课程将面向全球免费开放，目的是解决无人驾驶领域面对严重的人才缺口问题，以推动无人驾驶的全民时代。

百度Apollo大家一定都不陌生，是百度集团旗下的无人驾驶汽车团队项目。而Udacity是Sebastian Thrun所创立的前沿技术教育平台，他曾经被称之为无人车之父，多年来一直从事相关研究工作，并曾经参与过Google X项目。

根据市场调研机构Statista预计，全球人工智能市场规模未来10年将保持年均50.7%的速度增长，到2025年，全球市场规模将达369亿美元。目前，全球人工智能领域人才总数约30万，而市场需求则在百万量级。百度陆奇认为，人才短缺或将成为中国实现人工智能梦想、领先国际水平的最大障碍。

Sebastian表示：“当无人驾驶开始风靡世界，每个人都应参与到这场革命中来。Udacity 创立的初衷正是可以使每个人通过低成本、高效的方式学习硅谷前沿技术，成为行业所需的精英技术人才。”

本次双方联合推出的 “Apollo 无人驾驶入门” 课程由Udacity联合百度团队共同打造，面向对无人驾驶感兴趣的零基础学员，完全免费，旨在传授无人驾驶技术并教会他们运用Apollo开源系统。

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关键词：无人驾驶人工智能

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