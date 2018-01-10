借助现有设施：壳牌进军充电行业

IT之家1月10日消息 在这个全球各国纷纷推进新能源战略的今天，汽车行业正面临着前所未有的挑战。基于能源结构安全和环境保护压力，发展节能环保的新能源汽车已成为现阶段社会发展的迫切需求。“物竞天择，适者生存”的游戏法则同样适用于现如今的新能源汽车市场，车企巨头们纷纷调转航向，开发符合标准的新能源，尤其是开发研究纯电动汽车产品。伴随着新能源汽车的发展，包括充电桩在内的新能源基础设施需求量也正在激增。

新能源的开发和设施建设，必然会导致利益的重新分配，在全球汽车行业转向电动汽车的大趋势下，为传统内燃机车提供服务的供应商同样需要转型。壳牌便是其中之一，近日，石油产品供应商壳牌宣布将进军充电行业。

总市值超过2200亿美元的壳牌是福布斯公司榜上仅次于埃克森美孚的跨国石油公司。壳牌表示“希望始终走在能源转型的前沿”，“我们在试点和尝试许多不同的方案。在推出的快速充电服务中，壳牌正在搜集和学习客户对这些服务的反馈。”

在能源低碳化转型大势下，众多传统石油公司都在探索发展方向。去年10月12日，壳牌便开始收购欧洲最大的电动车充电公司之一NewMotion，如今壳牌公司不仅已经开始收购充电站运营商，还在自身旗下的加油站推出了电动车快充服务，壳牌表示未来还将与车企合作部署高速公路的快充网络。

目前，壳牌在全球拥有超过4.3万个加油、加气站，数量位居世界第一，在网点数量上壳牌甚至超过了星巴克、麦当劳等特许经营品牌。其实在涉足充电设施之前，壳牌就已开始尝试多样性的能源服务战略。壳牌认为，到2025年，加油站提供的燃料中将有20%是非传统、非常规燃料。