特斯拉官网调整车型续航标准：使用国标

众所周知，就目前国内充电桩的现况而言，特斯拉的快充站是远远少于国标充电站的，这也正是目前特斯拉充电便利性低于国产电动车的原因。

以前，不同品牌的新能源汽车、充电桩彼此之间，标准各不相同，造成了极大的重复建设和资源浪费。针对这一问题，国家质检总局、国家标准委联合国家能源局、工信部、科技部等部门修订了电动汽车充电接口及通信协议5项国家标准，简称新国标。近日，为与新接口标准同步，特斯拉也根据新国标修改了官方网站的车型续航信息。此前，特斯拉（中国）官网显示的续航里程均是依据欧洲车辆工况标准（NEDC）提供的数值，而此次改动则是根据测试标准不同而进行的数据校准，并非“续航里程下降”。

2017年10月，特斯拉官方宣布将为中国大陆市场提供搭载“新国标（GB/T20234-2015）”充电接口的MODEL S和MODEL X车型。不仅如此，针对这一现状，特斯拉官方还将为现款MODEL X和MODEL S的车主免费发放“新国标”充电适配器。符合新国标要求的特斯拉适配器暂不对外销售，如果遗失，或需要第二套适配器，可在适配器开放购买后前往服务中心付费购买，价格为每个2750元（交流/直流），每套5500元。

由此，特斯拉车主出行不仅仅可以选择特斯拉自己的超级充电网络和目的地充电站，如今还可以使用符合新国标的第三方充电桩网络——特斯拉的充电焦虑，将会被进一步缓解。

目前，基于2005版修改的中标GB/T 18386-2017已经发布，并将于2018年5月1日开始实施。对于越发严格的新能源汽车审核，新标准的制定必然会进一步监管汽车品牌对于车辆续航数值的标定，促进新能源行业的健康成长。