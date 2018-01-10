等不及Model 3？除了特斯拉，今年还会有这些新选择

现在去特斯拉官网下订单的话，你能开上Model 3的最早时间是——2019年。

如果你对车的需求是现货或准现货，又或者电动牌照的有效期使你须尽快下手，2018年内，至少还有这些选择能跟特斯拉相提并论。

确定能买到的：

日产新Leaf（年内）

日产聆风其实是老熟人了，2014年开始，国产后的它以启辰晨风的名字在国内销售。今年，哦不，是去年，日产发布了全新一代聆风，由内至外彻底更新。

去年末广州车展上，新聆风首次在国内亮相。东风日产乘用车总经理谷硕当时透露，新聆风将会在2018年内进口，引进工作已加入东风日产的计划表。

新聆风的外观变得更传统了，更像是一台规规矩矩的日产家用车，而非标新立异的新能源斗士。在东方市场这有利于扩大消费人群，不是所有人都希望开一辆外表出挑的车子。

（上代聆风）

最受关注的续航性能，日本标准下达到400km，NEDC标准下也有378km，相比老款的一两百公里有了质的飞跃。时过七年，全球销量最大的纯电动车重新跟上了时代。

其他？刹车油门合一的 E-Pedal单踏板、自动驾驶辅助 ProPilot都是锦上添花，150马力电动机重申了聆风的家用车本质。如果说Model 3定位在一台电动宝马3系，聆风瞄向的则是高尔夫这样的大众化私家车。

当然，进入国内后，它们的价格暂时还会比后者贵出一级半级。上代聆风的国内化身，启辰晨风标价约24万起，进口的新聆风低于此数的可能性不大。

至于上市时间，日产曾表示已将新聆风入华作为2018重点项目之一。考虑到美国和欧洲工厂近期刚投产，新聆风赶上4月北京车展有些难度。

大众e-Golf（年初）

大众早先宣布，电动高尔夫e-Golf会在3月1日上市。而此前据汽车之家探访，e-Golf实车本月就会到店，到月底已可提车。

除了动力，e-Golf和国内的七代高尔夫区别不大。NEDC标准下续航300km，标称综合续航255km。35.8kWh电池可在1小时（专用快充）/ 6小时（家用电）内充满。电动机最大功率136马力，同样定位家用。

进口e-Golf估计不会少于20万元，并且有消息称，它将于2018/19年左右在大众佛山工厂国产。

捷豹I-PACE（下半年）

去年上海车展，我们就曾介绍过这款捷豹电动SUV。现在打开淘宝app进入捷豹天猫旗舰店，已经可以为I-PACE支付1.5万元订金。

从定位和性能看，I-PACE要比标准版的Model 3高出一些。捷豹为量产版赋予了400马力、90kWh电池，这些已经超过了长续航版本的Model 3。据介绍，I-PACE量产车拥有4s破百、NEDC 500km续航的优异性能。车身尺寸相当于宝马X3一级，快充充至八成电量用时1.5小时。

捷豹将在3月日内瓦车展发布量产版I-PACE，国内的上市时间和价格还不清晰，目前只是笼统地标为“下半年”和“40-80万元”。而海外传出的消息显示，不含税的基础售价达到了约合人民币50万元。

蔚来ES8（最早3月交付）

去年12月宣布上市的ES8，其实不应算作2018年车型。不过最早一批的提车时间却是定于今年3月。

相比Model 3，ES8定位在更大的七座SUV，长达5米的车身和奥迪Q7大小相当。续航则有所不及，NEDC 355km成绩算是及格。好在有换电系统作为弥补，理论上讲，未来有换用更大容量电池的可能。

另一优势是国产身份带来的政策补贴，再算上租用电池方案，ES8到手价格应低于Model 3。

很可能买到的：威马EX5（4月北京车展）

在国内一众新兴车企中，威马是进度仅此于蔚来的百度阵营选手，首款量产车EX5选在蔚来ES8上市仅五天前对外发布。

EX5车长4.6米左右，落在了比蔚来ES8要小一号的中型五座SUV。相比ES8，威马EX5比较适合更年轻、更个人一些的用户。威马表示综合续航可以达到450km，比更重更大的ES8有些优势。

威马称EX5会在今年4月的北京车展上市，起售价20万元。考虑到威马的自建工厂已于去年9月竣工，EX5按期投产其实问题不大。只是消费者能否在18年内真正提车到手，还需等待正式上市时的消息。

宝马i3s（年内）

（下为旧款）

去年宝马发布了中期改款的i3和新增的运动版i3s。由于此前宝马已增加了电池容量作为2016款i3推出，这次的小改款并未对i3的动力系统做改变，仅新添的i3s增加了少许功率。

中期改款的新i3/i3s对外观进行了调整，明显的是前雾灯由圆形改为条状LED，车尾多了一条镀铬装饰增加层次感。

不出意外的话，宝马中国应很快跟进将改款i3进口。问题只是，视目前i3在国内电动车市场的竞争力，原先40多万的定价这次是否会更理性一些？

有可能买到的：奥迪Q2L E-Tron（年末）

奥迪的SUV小弟Q2已在不久前国产下线，国内版本经过轴距加长变身Q2L，还会有专属的纯电版本E-Tron。

不过目前为止，除了一份标注X55 BEV的招标书，还没有其它有关Q2L E-Tron的更多消息。（X55是国产Q2项目代号，BEV则指纯电动车。）汽油动力的Q2L应该不久就能上市，E-Tron版则会晚不少，动作快的话大概会在年末。

雪佛兰Bolt（未知）

纯电动车Bolt是通用在增程混动车Volt之后的又一重要车型，在北美市场。Bolt已经成为日产Leaf和Model 3的首要对手。

Bolt搭载60kWh电池，续航却要胜于新Leaf乃至标准续航版Model 3，NEDC标准下可达520km。204马力引擎让它能跑出约7秒的百公里加速，可以和轻了300kg的宝马i3相媲美。

通用并没有承诺过把Bolt拿到中国来，不过国内已经发现过披着伪装的Bolt测试车。考虑到连Volt都已经借别克VELITE 5之名国产，Bolt迟迟未进口似乎也有些“等国产”的可能性，只是时间上，不论进口还是国产目前都无定数。

除了以上这些，传统的自主品牌如吉利、比亚迪、荣威、宝沃等，也纷纷为2018年备足了火力。假如对外资品牌、车内豪华度、前沿自动驾驶技术没有太多要求，比Model 3更低价位上还会有更多选择。