蔚来汽车CFO谢东萤：计划九个月内售出2-3万辆ES8

据CNBC北京时间1月10日报道，电动汽车领军企业特斯拉正计划在中国建造汽车制造厂，但一家中国竞争对手表示它并不惧怕与特斯拉竞争。

蔚来汽车首席财务官（CFO）谢东萤向CNBC表示，他坚信自己的公司能够抵抗特斯拉的挑战。

对全球车企来说，中国一直是极具吸引力的市场，拥有大量的潜在车主。特斯拉也持相同的看法，因此它在去年签署协议，拟在中国建厂。

“我认为这对特斯拉来说是正确的一步，这将降低他们的制造成本和交货成本。我们认为，中国是竞争非常激烈的一个市场，但是特斯拉需要到这里来，因为中国是世界上第一大汽车市场。虽然它会对我们造成威胁，但对于这样的挑战我们已经完全准备好了，”谢东萤在被问及如何看待与特斯拉的竞争时说道。

谢东萤称，蔚来首款量产车型ES8将在今年3月开始交货，公司的目标是在2018年剩下的九个月内售出20000至30000辆。目前，这家公司似乎进展非常顺利：谢东萤表示，蔚来已经售光了首批10000份订单，而该车在去年12月16日才正式发布。

本地优势

由于政府的支持，蔚来在中国市场比特斯拉更具优势。谢东萤表示，特斯拉一直试图获得中国的新能源汽车补贴或者是降低关税，但他预计特斯拉将难以获得相关资格。

数据显示，每辆蔚来汽车能够从中国政府获得约48000元人民币的补贴，另外地方城市也会提供不同程度的补贴。

在被问到蔚来汽车的盈利能力时，谢东萤表示：“在毛利润基础上，我们的汽车能够实现盈利。我们不会以低于成本的价格销售汽车。”

不过，谢东萤也务实地表示，公司整体实现盈利可能还需要数年时间。目前，蔚来ES8的零售价约是特斯拉Model X的一半。

竞争升温

除了蔚来和特斯拉，通用汽车、大众、宝马和奔驰也对中国电动汽车市场虎视眈眈。

谢东萤表示，这些公司最终可能变成蔚来的竞争对手，但这些威胁目前还只是在理论上。

“是的，他们以后会是一个威胁，但你其实可以在2019年或者2020年再来问我这个问题，因为他们的电动车还都没来呢。每家公司都在宣布推出电动车型，但是目前为止除了特斯拉谁也没交货一辆电动汽车。希望在接下来几个月里，我们能成为继特斯拉之后下一家交货的公司。”他说。

另一家中国公司拜腾最近也宣布进军电动汽车市场。谢东萤对这家公司的目标并不是特别乐观，他预计，拜腾在2019年量产电动汽车的计划将会延迟。

谢东萤还透露了蔚来汽车未来的发展计划，称公司计划在2020年进军美国市场。

“（进军美国的）可能会是我们的第三款车型，我们计划每年发布一款汽车，”他说，并透露汽车发布日期将会在每年12月的“蔚来日”。