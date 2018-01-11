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Fisker亮相CES，或成特斯拉最大竞争对手

2018-1-11 21:14:54来源：IT之家作者：辛巴责编：辛巴评论：

IT之家1月11日消息 要说现在市面上跑得最快、续航最远的纯电动汽车，很多人马上会想到特斯拉。

不过实际上，这项荣誉的真正得主或许属于电动车生产商Fisker。日前，Fisker已经带着他们的最新展车Fisker EMotion亮相正在美国拉斯维加斯举行的CES消费者电子展。

将Fisker和Tesla相提并论，是因为Fisker有着不弱于特斯拉的卖点，例如超过644公里的续航距离、只需快速充电9分钟就能行走200公里，而且还内建光学雷达自动驾驶技术。

Fisker现在可能还不是一个让人熟悉的公司，但是它的创始人亨德里克·菲斯克（Henrik Fisker），可是跟特斯拉的领导者马斯克一样的先驱者。HenrikFisker——世界著名的设计师，曾主导设计阿斯顿马丁V8 Vantage和宝马Z8，也是FiskerKarma的原创设计者。

在今年的CES上，Fisker展现了他们的电池系统的研究成果。据悉，此次Fisker的展车Emotion上装配了21700块来自合作商LG的锂电池，这些电池经过专门的模块化设计和热管理，具有极高的安全性。同时，Emotion也搭载了Fisker最新的的快速充电技术，每9分钟充电续航里程可达200km。

据悉，此次Fisker带来的新能源电动轿跑车FiskerEmotion，搭载了当下最先进的四级自主驾驶功能，用户可以在路上享受松开双手的自由。外观方面，FiskerEmotion采用了四门轿跑式设计，其前脸极具未来感。此外，还采用了对开门式的蝴蝶门，打开车门的一刹那绝对会成为焦点。目前，这款豪华电动汽车售价为12万9000美元（约84万人民币）。

结合其高端豪华的市场定位，Fisker或将填补豪华电动车市场的空缺，成为特斯拉有力的竞争者。

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关键词：电动车特斯拉CES

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