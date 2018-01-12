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狸猫换太子：特斯拉悄然更换内饰材料惹争议

2018-1-12 18:37:33来源：IT之家作者：辛巴责编：辛巴评论：

IT之家1月12日消息 售价3.5万美元的特斯拉Model3一经推出，就受到了消费者的一致追捧，人气相当火爆。毕竟能以如此入门的价格，就可以入手这款续航可达499公里的豪华纯电动车。不过，特斯拉的广受诟病的产能问题也一直在持续发酵。据外媒报道，近日特斯拉Model 3进行了车型升级，对旗下发布的车型进行改动调整。但是这次涉及内饰材料的改动却在特斯拉Model 3的消费者中引发了轩然大波。

据悉，一位名叫@Steeeeeeeeeeve的Twitter网友称，自己花费5000美元升级了Model 3的高级内饰选装包，结果却令自己大失所望。本该采用Alcantara的内饰被换成了大面积的织物，甚至只有很少的地方采用了所谓的人造皮革。

尽管特斯拉从未正式确认过Model 3内饰的材料，但是才能够Model 3最初宣传时发布的图片看，采用的应该是一款类似阿尔坎塔拉的面料（Alcantara-like material）。特斯拉还在产品规格中写道，该款车型将选用“高端升级套件”，定价5000美元（Model 3是唯一一款在产品规格中写明采用“高端材料”的车型）。

据推测，很可能是因为Alcantara影响了产能才被放弃的。特斯拉原定于在2017年底实现每周交付5000辆，但实际情况是，他们最近才刚达到每周1000辆的水准。不仅如此，网络上关于Model 3内饰用料差甚至偷工减料的吐槽不绝于耳。特斯拉在日前的财报中表示，将把更多精力投放品质方面，而非单纯注重量级。

距离中国地区的交付估计还有一年，特斯拉又会交出一份什么样的答卷呢？

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关键词：特斯拉Model 3新能源汽车

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