【IT之家评选】2017年度新能源汽车明星车型回顾

2017年，在国家政策的大力扶持下，我国新能源汽车行业已经步入高速发展阶段。通过国家强有力的政策扶持和引导，加上动力电池技术的不断成熟，以及国内外优秀车企电动化战略的加速推行，2017，新能源汽车可以说是走过了精彩纷呈的一年。



今天IT之家不妨就盘点一下目前国内市场比较火热的几个新能源明星车型，看看在这“新能源乱世”之中究竟谁才能一战成名，领跑市场。“大浪淘沙”之后谁又能“名留车史”，被消费者所接纳推崇呢？

一、以特斯拉、蔚来等为代表的充电式纯电动汽车BEV

1、蔚来ES8正式上市 售价区间：44.80-54.80万元

产品简介：

时下最火热的系能源汽车当属一众互联网大佬联手打造的“蔚来ES8”。2017年12月16日，蔚来汽车旗下首款SUV车型ES8正式上市，并同时推出了两个版本，ES8基准版与ES8创始版。官方指导售价为44.80-54.80万元，补贴后的售价为37.54-47.54万元。

入选理由：

蔚来ES8的发布成为2017年末国内汽车界最热的焦点，同时，蔚来ES8也是蔚来的量产车型，定位于快速增长的7座SUV市场，市场定位面向一二线城市的新生代核心家庭。其实蔚来不仅仅是一家汽车品牌，作为互联网大佬们的“精神结晶”，ES8更多的是通过提高电动汽车的“智能化”以及“互联网化”来提高整车性能。蔚来汽车将ES8定位为中大型纯电动SUV，综合续航里程为355km，并且提供电池快速更换业务。在当下系能源汽车电池广受诟病的情况下，ES8的NIO Power（充电桩、换电站、移动充电车）充电服务可以说是一针强心剂。

2、特斯拉Model 3预测国内 售价35.7-61.0万元

产品简介：

作为特斯拉推出的首款廉价电动汽车，售价3.5万美元的Model 3自推出以来就备受关注。特斯拉在2012年和2015年先后发布了Model S和Model X，将高端电动车的印象打入人心。现在，特斯拉用10年以来积攒的经验和口碑来打造的普及市场车型——Model 3无疑是具有巨大购买力的。颜值方面，Model3取消了一贯的中网进气格栅，加上一系列的新款配灯，Model3在视觉上更具概念化。另一方面，由于Model 3不采用铝制车身，所以Model 3通过缩减20%的车身尺寸来抵消因重量增加而对续航的影响，预计续航里程在350公里左右，0-100km/h加速在6秒以内。值得一提的是，Model 3所采用的电池是特斯拉超级工厂的最新产品——21700电池。相比Model X的18650电池，Model 3的电池能量密度由250wh/kg提升到了300wh/kg。

入选理由：

对比高昂售价的Model S、X，Model 3除了空间和功能少了些，高性能、长续航、自动驾驶这些特斯拉最鲜明的特点Model 3都有。采用美国EPA标准的Model 3续航可以达到354公里，按照NEDC标准粗略换算的话Model 3基础版的续航应该是在433公里左右。作为特斯拉比较兼具性价比的代表，Model 3的市场表现很强劲。

3、上汽荣威ERX5 国内售价26.59-28.59万元

产品简介：

荣威ERX5是RX5的纯电动版本，最大续航里程为425km。补贴后售价为20.99-22.99万元。拥有“互联网汽车”身份的ERX5不仅可以提供诸多移动互联功能，还提供8年/20万km三电系统质保，以及8年/20万km电池衰减不超过30%的承诺。

入选理由：

作为国产汽车中的颜值控，荣威的设计一直备受市场和消费者推崇。荣威ERX5作为上汽纯电动汽车代表，整车设计和谐统一，“内涵”丰富、精致。内饰方面，荣威eRX5最吸引眼球的就是中控大屏，其他方面倒是有点像大众一样中规中矩。根据工信部给出的综合成绩，结合实际使用中的一些特定工况，荣威ERX5的最大续航里程可达425公里，可见在续航里程上荣威ERX5已经将一众国产新能源汽车甩在脑后。

4、帝豪EV300国内售价 19.48-21.58万元

产品简介：

号称续航里程超过300km的帝豪EV300，每月的销量都能进入新能源汽车销量榜的前几名。同时，新车匹配ITCS电池控制系统，具备“动力电池低温预热功能”，实现在-20℃快速充电，-30℃车辆仍可正常使用。在充电方面，新车的慢充模式将提高充电功率，慢充时间将由现在的14小时缩短为7小时。补贴后售价区间为12.88-14.98万元。

入选理由：

帝豪EV300其实就是吉利帝豪的衍生车型，基于帝豪百万款打造而来，内饰换装更加符合新能源的设计元素，在原型车的基础上换装了纯电动发动机，从而实现一款车型多种动力的选择。颜值方面，吉利帝豪EV300可以说是更符合时下流行趋势，而在科技配备方面，吉利独有的ITCS电池控制系统也让帝豪EV300不会因为天气因素而发生电量续航缩短的情况，更具市场竞争力。

9、知豆D2EV 国内售价15.88万元

产品简介：

知豆作为新大洋集团旗下产品，由于不具备制造乘用车资质，因此与众泰汽车合作，推出众泰知豆电动车。作为微型电动车的代表，新一代的知豆D2采用双门设计，长、宽、高尺寸分别为2808×1540×1555mm，轴距为1765mm，比smart还小。作为一款纯电动车型，可以代步不限号，补贴后价格为5.38万元。D2的电池组容量有15.1kWh，搭载的是由波士顿电池提供的三元锂电池。相比D1，它的电机并没有什么变化，只是电池组容量增大了4kWh左右，最高车速是88km/h。

入选理由：

升级过后的知豆2电动车续航里程达到180公里，虽然外观没有太多改变，不过配置的车载互联系统，除了传统的接打电话等功能外，还可以远程门锁与空调等。俗话说得好，“麻雀虽小，五脏俱全”。知豆2无钥匙启动、变频空调等配置等众多先进配置使其即使与更大尺寸的新能源车相比仍然具有竞争力。

小结：

目前来看，充电式纯电动汽车是目前新能源汽车市场发展最为迅猛的车型，由于有着政府各类的补贴与支持，纯电动汽车的销量节节攀升。相比传统内燃机，纯电动汽车使用起来更加安静平顺，动力响应以及加速性能都更优越，使用成本和排放也更低。但是目前纯电动汽车的电池成本一直居高不下，这也造成了电动车的售价较高，比较依赖于国家政策补贴的现象。另一方面，续航里程较低，充电配套设施不足，充电速度太慢也是目前纯电动汽车无法回避的问题。纯电动汽车的优缺点都相对明显，前景并不明朗，也正是目前许多消费者仍在持观望态度的原因。

二、以比亚迪、宝马为代表的插电式混合动力汽车PHEV

1、比亚迪秦 官方指导售价20.99万元

产品简介：

比亚迪·秦是比亚迪与德国戴姆勒合资后，自主研发的DM二代（在纯电动和混合动力两种模式间进行切换）高性能三厢轿车。动力方面，秦100搭载了由一台1.5T发动机和一台电动机组成的混动系统。发动机最大功率113kW，最大扭矩240牛·米，电动机最大功率110kW，最大扭矩200牛·米。秦100的动力电池由老款的磷酸铁锂升级为三元锂电池，电池容量从13kWh增加至23kWh，匹配6速自动变速箱，最高车速为185km/h，综合工况油耗低至1.2L/100km，在纯电动状态下的最大续航里程为100km，补贴后价格为17.39万元。

入选理由：

2017年全球插电式混合动力汽车销量排名遥遥领先的比亚迪秦，从发布开始，就受到消费者和市场的一致好评。霸气十足富有运动感的外观设计一直是每一位比亚迪秦车主津津乐道的，性能方面，秦把低碳节能和动力充沛非常好地融合在了一起，可以让我们在低能耗的条件下仍然可以体验百公里加速5.9秒的激情。而且比亚迪低价高配的习俗也完美地继承到了新一代“秦”的身上，各种越级的配置也真正让驾驶变成了一种享受。整车6年15万公里的保修和电芯终身保修的政策不仅为车主节省很多的保养费用，也从另一方面打消了大家对新能源车使用稳定性的疑虑。

2、比亚迪宋 官方指导售价21.59-24.59万元

产品简介：

宋DM作为插混动力车型，在纯电模式下能够行使80公里，对于城市的上下班代步来说都是完全足够的。宋DM采用了一台1.5T涡轮增压发动机加上前后两台电机驱动，配合6速干式双离合传动，最大功率能够达到333千瓦，最大扭矩740牛·米，补贴后价格为16.99-19.99万元。

入选理由：

为一款SUV，比亚迪宋最大的特点可能就是性价比。价格不高，油耗不高，配置高。作为二十万以内的SUV，360全景影像、胎压监测、自动大灯等功能是应有尽有。空间也很宽敞，高速超车也没什么压力，就操控性来说也是比较精准的。

3、宝马5系混合动力版 官方指导售价69.86万元

产品简介：

为了抢夺新能源市场，华晨宝马也推出了专供国内市场的插电混合动力车型——530le。该车在外形上与燃油版差别不大，搭载宝马经典的2.0T双涡管单涡轮发动机，峰值扭矩310牛·米，匹配一台来自采埃孚的8速AT混动专用变速箱，集成在变速箱中的电动机峰值扭矩达到为250牛·米，锂电池组则为电动机提供电量，整套混动系统的总扭矩为500牛·米，不过整备质量也因此达到2145kg，百公里加速为7.1s。新5系混动电池包的能量密度高达111瓦时/千克，而同级别的磷酸铁锂只有70Wh/kg-80Wh/kg左右，比上代5系混合动力车型也提升了70%。纯电行驶里程为61公里，纯电最高时速可至140公里/小时，百公里综合油耗仅1.9升，充满电池所需时间为4小时。

入选理由：

全新5系插电混合动力采用的黑科技涵盖新能源、智能化、网联化等各个方面。但是宝马530le最值得称道的其实是其搭载的新能源科技——动力电池。目前宝马是唯一一个在国内设立动力电池中心的豪华车企，这对于灵活满足市场需求、确保核心零部件供应、降低成本有着巨大的意义。

4、荣威ei6 官方指导售价20.18-22.28万元

产品简介：

上汽在e550基础上与阿里巴巴合作推出了新能源版本的荣威i6，即荣威ei6。荣威ei6的动力系统由一台1.0T三缸增压直喷汽油机和两档EDU电动变速箱组成，其中1.0T发动机的峰值扭矩达170牛·米，配合电机总扭矩能达到622牛·米，推动1.4吨车身百公里加速加速时间可达7.9秒。锂电池组容量达到9.1kWh，纯电模式下最大续航里程为53公里，百公里综合油耗为1.5L，补贴后售价区间为16.58-18.68万元。

入选理由：

为了规避丰田混动系统的星形出轮组专利，荣威采用了两个离合器分别控制发动机和电动机。虽然双离合的控制增加了协调难度，但是荣威ei6的动力平顺性还是值得点赞的，表现甚至要优于比亚迪秦插电混动版的传统6速双离合。配置方面，上汽集团与阿里巴巴联合打造的“斑马”系统，可以说走在了一众互联网汽车的前面。其次，荣威ei6在性能与经济性的均衡表现，加上新增的电量管理控制，进一步发挥了油电混动车型的优势。

5、别克VELITE5 官方指导售价26.58-29.58万元

产品简介：

别克velite5是一款增程式车型，即发动机用于发电，不直接驱动车轮。别克velite5的发动机采用了1.5L自然吸气机型，电动机采用了前后双电机加永磁同步制式，配合发动机能够达到398牛·米的峰值扭矩，百公里加速为8.4s左右。

入选理由：

新推出的别克velite5最大的亮点就是百公里油耗首破1L大关，达到了近乎变态的0.9L/100km。别克velite5的电池组采用的是18kWh的三元锂离子电池，纯电模式下最大续航里程为116km。在电池电量接近耗尽时，别克velite5会从纯电模式自动切换到混动模式，继续驱动车辆行驶，最大续航里程能达到768km，完全满足长途行驶。

小结：

现行的排放政策使得插电式混合动力汽车在未来很长的一段时间内都会继续存在，处于传统内燃机与纯电动汽车过渡地带的插电式混合动力车，得益于电池容量比较小，充电速度较快，对于充电桩的依赖较小的优势，PHEV在目前新能源汽车市场上大行其道。同时，插电式混合动力汽车一般采用两套动力系统，所以可以同时利用内燃机和电机来提升性能，并实现两者的性能互补，驱动方式也更加多样化。但是由于传统内燃机的存在，所以插电式混合动力车不仅要比纯电动汽车在隔音降噪方面要使用更多材料，还要匹配变速箱，造成了整车成本的提升。

三、以丰田、本田为代表的混合动力汽车HEV

混合动力汽车其实就是在纯电动汽车上的基础上加装一套内燃机，其目的就是减少汽车排放的污染，提高纯电动汽车的行驶里程。混合动力车型最大的优势就是降低了车辆对于传统化石燃料的消耗，能够真正的实现节油。

就拿丰田汽车来说，丰田从1997年就上市的Prius，就是HEV的典型代表。

其核心技术（臭名昭著的专利壁垒）就是THS（ToyotaHybrid System）系统以及Atkinson循环。然而事实上，丰田的THS系统，其实就是一种机械设计的成果。通过紧凑的轮系结构，将发动机、两个电机、汽车主减速链接在一起，形成一个能量分配系统，从而达到提升发动机效率，从而让发动机在高效区、制动能量回收、取消怠速和整车能量削峰填谷优化。至于普锐斯系列发动机引以为豪的Atkinson循环，其实也就是通过延长发动机的膨胀冲程，最大可能地回收燃烧废气能量。Atkinson循环的优势便是最高效率很高，据称，丰田的Atkinson循环发动机效率已经做到了40%左右，基本上赶上了柴油机的效率，相对应现在市面上多数发动机效率不到30%，这个效率是其整车节能的关键。从原理上来看，丰田普锐斯的节能并不是我们所论及真正意义上的的新能源汽车，而是机械设计THS和发动机优化。因此相比纯电动汽车，混合动力车有着超长的续航里程，并且与传统内燃机车一样只需加油就可以，不仅环保还能节约车辆使用成本。

但是在另一方面，混合动力汽车又无法像纯电动汽车一样彻底摆脱对传统化石燃料的需求。在需要高强度驾驶时内燃机必须介入，响应速度太慢。以传统能源为动力的混合动力汽车一直是以丰田和本田为代表的日系品牌的天下。不过由于这类车型在我国没有任何地区能够使用新能源指标，所以未来的发展趋势并不明朗。