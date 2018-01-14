CES 2018车展风光不再，但自动驾驶还是撑起一片天

前两年听到自动驾驶的话题时我们还能发出“鹅妹子嘤”的惊叹，这一热点也曾吸引了无数科技公司的加入，让去年的CES几乎变成了半个车展。不过在这一年的时间里，大家已经在这个圈子完成了小帮派团伙的组队，并且也基本确定了未来的技术发展方向，所以今年CES上关于自动驾驶的话题已经少了许多。但即使如此，汽车也依然是与我们生活息息相关的工具，我们依然能在CES2018的展台上见识到汽车制造厂商以及配件厂商是如何一步步的改变我们的日常出行习惯的。

想出门，先从拆房子做起

曾经博世认为大家做的自动驾驶汽车都太蠢，所以自己做了一款自动驾驶概念车。而现在他们认为造成城市道路堵塞的并不仅仅是汽车保有量的膨胀和道路规划不良，很大一部分原因是汽车与环境之间的交流不足导致，所以想要获得更为良好的出行环境，博世打算重新设计那些城市中的楼宇以及停车库。

当然把房子推倒重建的说法是夸张了一些，博世只是希望通过传感器的应用，可以让汽车与周边环境以及其他车辆保持良好的沟通。他们用宝马i3展出了一套社区泊车系统，通过智能城市系统，所有空闲车位都会直接上传到云端，而汽车则会就近快速寻找到可以停车的位置，并在导航中给司机做出提示。这样就可以减少那些对于环境不熟悉的司机像无头苍蝇一般在道路上绕来绕去寻找停车位，有效的降低了交通压力。

当然把房子推倒重建的说法是夸张了一些，博世只是希望通过传感器的应用，可以让汽车与周边环境以及其他车辆保持良好的沟通。他们用宝马i3展出了一套社区泊车系统，通过智能城市系统，所有空闲车位都会直接上传到云端，而汽车则会就近快速寻找到可以停车的位置，并在导航中给司机做出提示。这样就可以减少那些对于环境不熟悉的司机像无头苍蝇一般在道路上绕来绕去寻找停车位，有效的降低了交通压力。

与此同时，博世还与戴姆勒联手打造了一套自动泊车车库系统，博世将会通过智能规划方案来与拥有一定自动驾驶功能的汽车进行交流，从而让它们可以自行停入和驶出车库。按照博世的规划，他们会首先把博世将会首先把这套系统装载到德国斯图加特的梅赛德斯奔驰博物馆，并且明年会在美国的几个重要城市率先投入使用。

在本次CES的展台上，博世还联手凯迪拉克展示出了一套概念智能驾驶舱，在高度自动驾驶技术的服务下，驾驶舱将会成为用户继办公室、家庭之后的第三个办公生活场景。而在博世的概念智能驾驶舱中，除了会展现当前路况以及车辆信息外，还会根据用户的喜好来调整座椅以及方向盘位置，并且实时监控用户的精神状态，从而保证行车安全。

论智能驾驶舱，我也不是针对谁

说到智能驾驶仓，虽然博世在这一领域深耕已久，但奈何还有已经连续参战了19届CES的伟世通这样一位大佬霸场。在包装智能驾驶仓方面，伟世通可以说已经做到了全包全揽，他们本次展出了7-20.3英寸的各种规格数字仪表盘，来应对各个级别车型的需求。而它们所展示的中控显示屏品类也达到了40种，并且显示屏的亮度、尺寸和分辨率相比现款产品都有了较大的提升。

而说到智能驾驶仓，伟世通带来的SmartCore座舱域控制器可以算得上是所有操作的核心，在这款座舱域控制器中，伟世通使用了高通骁龙820AM处理器，并且整合了包括电子仪表盘以及UHD抬头显示等伟世通驾驶员信息组件。同时搭载的SmartCore Runtime还可以直接管理多显示屏与手机APP之间的互动。

不过大佬毕竟是大佬，他们从不会把自己在一棵树上把自己吊着，伟世通此番通过CES2018，又把魔爪伸向了自动驾驶，推出了DriveCore自动驾驶平台，这套平台由计算机硬件、车载硬件以及软件开发组件组成，所以是一套完整的自动驾驶解决方案。这一平台由Compute模块化硬件计算平台可以直接介入英伟达、恩智浦以及高通等处理器，之前提到过的Runtime车载中间件安全框架则能够融合车在传感器并且通过传感器抽象Sensor Agnostic让车载雷达有2D升级为3D。而Studio开发者组件则为算法开发者人员提供了更高级别的人工智能算法开发，同时还可以更易于介入第三方算法。

颠覆自家内饰设计语言

在人车交互这方面，梅赛德斯曾经引以为傲的Comand也算是在风格方面独树一帜，而在大屏触控大行其道的当下，梅赛德斯又推出了MBUX系统来升级自家车型的控制平台，而它的出现也将会直接改变梅赛德斯未来新款车型的中控平台设计风格。

在Model S出现后，大家似乎都热衷于用一块硕大的触控屏来直接取代之前的中控台，不过梅赛德斯选择将仪表盘更换为电子式后，直接将副屏安置在了仪表盘一侧，这样设计的优势在于司机在操作时无需低头查看，在进行查阅的同时还能兼顾观察路况信息，保证了行车安全。

同时MBUX还内置了全新的语音助手，除了可以提供常规的联网查询、导航等服务外，它还沿用了当下流行的深度学习模式，在长时间使用后，它将可以记录用户的使用习惯，以此提供更贴近车主使用习惯的服务。

MBUX将会在即将上市的新款A-Class车型中搭载，并且也会在未来一年时间中逐渐延伸至其他更高级车型，而就新操作平台搭配新款内饰的效果来看，梅赛德斯无疑又要把隔壁的两家豪华品牌按着打了。

一发核弹解锁最高等级自动驾驶

我们还在回味着去年黄老仙与奥迪搞出的自动驾驶试驾，今年英伟达就直接用怼硬件的方式达成了理论上的最高等级无人驾驶。而他们推出的概念车也无愧于无人驾驶的名号，因为它连载人能力都不存在。

英伟达在本次CES2018展会上发布了最新的AI自动驾驶芯片DRIVE Xavier。它拥有90亿个晶体管，由8核CPU和512个CUDA的Volta GPU组成，兼具深度学习功能和更快速的视觉计算，从而能够为Level 5这样完全自动驾驶级别做足准备。

同时英伟达还抛出了Drive AV的概念，通过人工智能，便可以让车载芯片模仿人类思维来判断收集到的路况信息，来判定这些在现实中接触到的物体，配合Driver AR工作，可以让自动驾驶技术突破现有的瓶颈，从而迎接更高级别的无人驾驶技术。

通过这些技术以及英伟达给概念车塞入的15枚超声波雷达、6颗摄像头、5枚激光雷达以及两枚毫米波雷达，让它们的自动驾驶概念车能够更为清晰的分析路况，同时提供强力的自动驾驶服务。

坐进日产车，化身万磁王

为了能让自己在CES2018这样的科技展会中占得一席之地，大家自然是拼了老命用尽浑身解数来全方位的展示自家技术，不过能像日产这样玩的如此迷幻的，大概也在没有第二家了。他们希望未来的驾驶技术可以解放人类的双手，用脑控的方法便可以驾驶汽车。

当然脑后插管这种玩法至少在目前来看还毫无实用性的进展，日产智能出行实验室开发的这套名为B2V的技术目前只能完成预判加速和预判变道功能，而他所能做到的更多的是监控情绪，比如驾驶者在变道时出现了紧张状态，那么它便会控制车速放缓。

不过B2V的现实意义更多的是针对那些操作跟不上大脑的用户，当判定用户想要进行转向或者刹车时，它会提前做出预准备，为用户的下一步操作备下提前量，在技术成熟后它甚至拥有介入驾驶控制的能力，如此而言它还是具备不错的驾驶协助能力的。