Byton拜腾概念车试乘：这个车的细节99%的人猜不到

想不到吧，在中国新造车势力的并起群雄中，拜腾是量产交付最晚的那个，却居然成了供媒体试乘最早的一个。

发布会之后，这辆车就以惊世骇俗的内饰创意成了大家热议的话题，在CES 2018的现场，我们到场的3位编辑先后试乘了拜腾概念车3次，除了给大家带来最全面的细节素材外，也通过不同人的感受得到了对这台车最全面的解析。

SUV的灵魂，藏在更低平的躯体里

带着对传统SUV的记忆，映入眼帘的拜腾Concept给人的第一印象是宽大且修长。

1米65的车高与标准SUV如奥迪Q5比也只低上一点点，但1.96米的宽度可一下子就到了Q7或者Model X这种3排大型SUV的级别，比例上的调整除了让人视觉上感觉阻力更小、运动感更强外，另一个好处是车内空间也得到了尽可能大的扩展。

从车头看起，比较吸引眼球的是拜腾Concept大灯下的光条设计，车辆启动之后灯光从这里动态透出，形成了该车最具识别度的品牌特色。仔细看下来大灯的“占地面积”可以说是车辆中最小的，仅由三块水晶状的灯珠构成。

拜腾Concept有很多只有在近距离观察下才能发现的细节，这属于豪华品牌才会标榜的手法，比如包括车标、前舱盖上方的假进气口、甚至是大灯与车身结合处都用了磨砂金属进行打磨，而这些小件金属的颜色，与车身同系却又不尽相同，差异化出现档次感。

拜腾Concept虽然打造的是一台自动化程度很高的车，但是在前脸并没有为自动驾驶硬件设置任何奇怪的突出，使得车辆的一体化程度很高，同样，前脸下方的“假”进气格栅也是对电动车气质的一种中和。

侧面有不少科技配置。后视镜完全被后置摄像头取代，只用一个小小的凸起就解决了问题。

B柱上的人脸识别组件分外显眼，官方表示车辆在有人靠近的情况下就会开始扫描，一旦识别成功就会开门，多次扫描失败之后，车主可以通过手机APP进入车内。

前后门上的拜腾Logo是对应车门的开关键，这个部位是靠触摸完成的，并不能真的按下去。

有一点需要讲一下，供试乘的拜腾Concept的轮毂造型甚至与在CES 2018拜腾展区的车辆轮毂都不一样，试乘车辆更为动感，且采用了半封闭的造型，拜腾工作人员介绍说拜腾Concept标配19、20寸轮毂，而顶配会是这款22寸轮毂，这应该是新造车品牌中最大的一款。另外据董车会现场观察，必须卸掉轮毂盖板才能给轮胎充气。

（试乘车轮毂）

（展台车轮毂）

拜腾Concept的设计团队很多从参加过宝马i系列的设计，所以双色车身和曲折线条的设计在这辆车上见到也就不足为奇了，车辆的侧面线条在没有干扰的情况下丰富却流畅，也使得整车外表得到了现场几乎全部人的一致好评。

尾部更像是对前脸的呼应，窄细的灯条、下方的不规则灯带等元素再次上演，而居于车顶的后视摄像头，才标志着这款车高度自动化的存在。

大到无边的全面屏，加上全悬浮的手势操作

比较让人欣慰的是，拜腾Concept没有因为“豪华”就去堆砌真皮实木，也没有因为“科技”就去拿金属碳纤维裁衣，在我们试乘的车辆中出现了毛纺布的内饰元素，手感和视觉过度都非常家居，而在CES展区内的白色车款则是白色调为主的内饰搭配。对于现在喜欢北欧风设计理念的人来说非常讨喜。

（试乘车内饰配色方案）

（展台车内饰配色方案）

外形上的元素在内饰上同样得到体现，包括灯带等设计在内饰也一以贯之，精致金属的运用也恰到好处。

车的玻璃车顶必须要点赞，除了让前方视野格外宽阔外，后排的采光也变得更好，从图里可以看出，一直延伸到后排乘员头部座椅的正上方。

试乘车由于是四座布局，因此让本来就很宽敞的车内空间更显得从容，四个乘员在座椅区域之外都有各自的活动空间而无需互相干扰，两个前排座椅可以向中心旋转12度，以便于和后排沟通。有两个细节需要注意，一是这两个座椅是同步旋转的，不能一个转一个不转，二是当且仅当车辆已经停止和在无人驾驶时，座椅才允许被转动。

由于传统中控台内置的空调系统被移放到前机盖里，而原有的物理按键也不再需要，因此整车的中控台变得极其低矮，也便于在上面放置那块50寸的大屏幕。

这块屏幕的视觉真可谓震撼，因为从来没有人在车上能看到这么大的屏幕，大家关心的两个问题也在这过程中被解答，如果问这块屏幕会不会吸引人的注意力，答案是会的，巨大的面积和丰富的内容都让人忍不住想多看两眼，当然习惯之后也许就不再这么冲动，而担心屏幕亮度影响驾车的大可不必，除了系统内置了暗色主题之外，在自动亮度的调价下，白天最低亮度几乎视觉不可见，也就不用担心夜间过亮的问题了。

（屏幕同一内容高亮度实拍）

（屏幕同一内容低亮度实拍）

这套UI是拜腾专门开发的，为了配合它工作，还需要注意两个小组件，在后视镜的位置有两个人脸识别摄像头，用来确定主副驾驶的身份。

中控台中间看起来硕大的“眼睛”，是手势识别器。

在人员上车之后，在大屏幕的左右两端会显示驾驶员的头像和身份，由于是概念车的缘故，试乘的这台车显示的还是固定的人设。

屏幕左侧显示两侧摄像头拍到的后视状况。

同时屏幕的上边缘也会显示车辆现在的档位、电量等核心情况，而右侧三分之二的位置，则留给了导航、娱乐等非驾驶核心相关功能。

注意，这套大屏幕并不能触摸控制，当把手放在手势识别器前方时，整套系统开始被唤醒，手指对应的方向会出现一个较大的圆环，表示手指的指向，你可以开始移动你的手指，将圆环对向屏幕UI中的不同位置。

之前你在玩iPad时的经验或许可以再次派上用场，五指在空中分散就是回到主界面，这时候会出现一个不规则的3D物体并代表着车辆中控系统上最常用的5大核心功能，而手摆出OK就是确定，因此整个操作过程中可以看做是手散开、手指点，OK确认的反复循环。

这套UI也吸收了Windows分屏功能的很多灵感，比如可以把任何三分之一区域的内容扩大到两倍的空间，而不同分区的位置也可以通过屏幕上的一个转换按钮来调换位置。

这套UI，一是解决了传统中控信息量过少、多媒体支持差的问题，二是解决了驾驶员如何在自己座位上就能控制如此大面积区域的问题，但是没解决彻底的是操作速度问题，如果在行车过程中操作，可能多于两步的操作就需要十几秒的注意力转移。

因此拜腾Concept还需要两个设备做补充：语音控制必不可少，并且我们期待2019年交付时的语音技术已经能完成自然语言的准确识别；另外就是方向盘上的小屏幕。

说小也不小，毕竟已经是8寸平板的尺寸了，这块屏幕是不会随着方向盘转动的，永远会保持水平，除了可以显示车辆的信息、完成直接控制之外，官方表示这就是一个安卓平板，意味着微信、微博等等装上并不在话下。

但务实地讲，我有点担心在驾驶员如此关键的位置出现微信、微博通知时的景象，对于自控力较差的人来说很容易分心，因此拜腾Concept到底是只允许这些APP在无人驾驶时启用，还是干脆在行驶中就停用，值得思考。

其实四个乘员在这辆车上能得到难得的平等和尊重，四个人每个人都有属于自己的屏幕，而在门把手上各有一个手机支架，这个支架可以对手机无线充电及传输数据，每个乘员放上去的手机内容与控制，都将同步在自己前方的屏幕上。

这个手机支架支持iOS和Android两大系统，现场演示用机是华为，只是开槽过紧，类似我带壳的iPhone X就塞不进去，希望后期调成带弹性的设计。

后排大屏幕的UI原理和操作逻辑同前方屏幕一样，而每人一个专属屏幕的设计也让后排乘客使用屏幕更为私密。

是不是感觉这一段很有手机评测的感觉？戴雷博士说他要制造一台移动智能设备，祝贺他做到了，只是在细节优化上和性能提升上，都可以期待2019年有更强的技术方案来让现在的概念完美落地。

性能稳定强劲，试装车仍需努力

由于CES场馆附近寸土寸金，各家提供试乘的场地面积也都不太大，拜腾试乘的过程为直道加速、S弯、180度弯和刹车，虽然极速不太高，但是也能对加速、操控和刹车能力做一个全面的检阅。

得益于电动车的优势，拜腾Concept在停止和起步时静谧无声，足够强大的性能让车辆加速有极强的推背感。

而低沉的底盘在过弯时也从没出现什么问题。

但另一方面，由于这辆车是非常早期的试装版本，在行驶中能感觉到一些部件，类似后方屏幕的固定就应该被加强，同时电机电刷的声音也着实不小，但这些问题在量产车上被直接解决应该毫无难度。

拜腾的新服务，或许车辆随用随新

拜腾Concept的详细动力参数，我们在发布会时已近有过详细报道，这里不再赘述，不过和拜腾接触得到的新消息，与大家分享一下。

我们在试乘现场见到了拜腾Concept配套的充电桩样式，两侧为普通充电桩，中间为高速快充，充电头可以与被车辆识别并打开加电口，充电速度也的确非常厉害。

关于电池，拜腾方面提供了两个核心信息，首先，电池包进行了统一的外形设计，但里面允许支持不同数量、不同包装形式（方形、软包）的电芯，这样可以支持更多供应商的解决方案而无需改动车辆结构。

其次，拜腾将在日后技术进步之后，对电池规格进行升级，届时老车主也可以选择把自己的电池折价进行置换。

另外，拜腾方面第一次提出了“硬件升级”的概念，除了类似无人驾驶组件等预留了较强的性能冗余之外，拜腾还将允许对固定位置的硬件直接提供硬件升级的能力。

最后，在拜腾的PPT上，眼尖的我看到了拜腾基于本平台开发的第2、3款车的模样，如果这是真的话，是不是很有宝马的风韵？

俗话说让人试过的车才是靠谱的车，如今拜腾开了个好头，让我们一年后再见。