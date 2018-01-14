当汽车们都变成巨型手机，开在路上会怎么样？

在CES 2018上的高通展台虽然位置大小都没变，但能够很明显地感受到整个场地宽敞了许多，最主要的原因是前几年摆满展位的手机展柜如今被缩小到靠边的位置，在展台除了手机你还可以看到笔记本电脑，VR，智能家居设备，甚至一辆汽车。

展位布置只是一个缩影。高通在这次CES上举行发布会宣布，在2017财年，来自汽车、笔记本、物联网和网络这几项非手机业务的收入已经超过30亿美金，比起2015财年增长超过75%，占财年总收入13%。

在高通看来，5G是接下来的重点，手机也只是其中一部分而已。5G将带来高速率、大带宽以及低延迟三大特性，当它真正到来之后，能够相互连接的将不仅仅是手机。过去十年快速的发展移动互联网更像是一场提前试验，之前用在手机里的各项技术将会慢慢走向手机外的各个设备。你家里的电视、冰箱、汽车甚至路上的交通灯都有机会通过网络连接起来。

于是从熟悉的索尼、三星到路虎、丰田等汽车厂商，再到亚马逊、Google、Facebook等科技公司，这届CES上，高通一口气宣布了和10几家公司的合作。领域涉足智能家居、车联网以及音频播放等领域。

虽然和苹果在专利授权费用上有极大分歧，但至少在打开新领域市场并减少对智能手机相关业务的依赖这一点上，高通和苹果还是想到了一块儿去。碰巧的是，苹果在造车，高通也在这个领域投入甚多。

除了在这次CES展会的中央展馆的主展位上摆了一辆车之外，高通还专门在以汽车产品为主题的北展馆设置了一个分展位，更加详细地展示他们在汽车领域所运用的技术。

在几年以前，许多汽车的「智能」无非就是中控台和手机连接后播播歌听听电台而已。但高通产品市场高级总监叶志平认为，这和30年前的汽车差异甚小。他提到目前高通提供骁龙820A、602A等芯片，除了音频之外，还能集成摄像头处理、高清定位、车内设施控制、中控仪表盘同步等功能。

而且不同于目前基本只有Android和iOS两种选择的手机市场，汽车上的系统选择有Android、Integrity、QNX和Linux等，而高通的芯片可以支持多个系统的组合。目前在全球主要的20多家汽车制造商中，有12家选择了骁龙的信息娱乐系统解决方案。





当一些我们在手机上相当熟悉的技术移植到汽车上之后，会产生相当有意思的效果。当汽车也具备了蜂窝网络和传感器之后，它就变成了一部能和外部交换信息并进行通讯的巨型手机。这就是蜂窝车联网（Cellular Vehicle to X，简称C-V2X），这其中的X指代的是各种东西，例如行人、其它车辆、红绿灯或高架桥等。通过和外部通信，未来汽车出行的效率和安全性将会有所提升，尤其在近期很火的自动驾驶上，高通认为它将会是相当重要的组成部分。

高通在汽车分展位上，用了一个案例来解释当各种设备都支持C-V2X后能产生怎样的效果：

A车车主在驾驶过程中突然发病，无法继续驾驶，车刚好停在了两个车道会合的路口，此时车辆将自己的定位情况发送到C-V2X的云端，呼叫了救护车，并且经由移动网络发出信息给周围，正在另一个车道上往这个路口行驶的B车由于身处弯道，还没能看到停在路口的A车，但收到A车的信息后减速停靠路边，避免在路口撞上A车。

与此同时，临近的医院收到信息后派出救护车，在通往病号A车的道路上，救护车也通过C-V2X发出信息，在救护车前方的车辆自动判断方向往路边避让，前方的交通灯收到救护车信息后也立刻转为绿灯给救护车放行，最终救护车根据定位找到发病车主。

叶志平认为，在自动驾驶上，V2X相比起单纯用雷达或摄像头去感知也会安全得多，后者可能出现判断失误（例如将白色车辆误判为云朵或高架桥），而V2X则可以在碰撞危险发生之前就通过信息交流确认身份及时避让。

不过这也意味着C-V2X达成门槛越高。首先它需要双方都支持才能发挥效用，如果只有一辆车支持，C-V2X就没法发挥作用。其次它要求网络速度要够快，延迟要够低。否则一旦网络出现问题，通讯过程中出现延迟，就有碰撞的危险，所以它最终要到5G普及后才能发挥更好的实力。

这也并不是高通一家就能做成的事情，他们目前也在和AT&T、福特、诺基亚一起开展这方面的试验。高通在去年发布了9150 C-V2X解决方案，预计2018年下半年就可以出样，2019年下半年实现量产。