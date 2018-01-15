美国交通部长放话：新规将为自动驾驶汽车松绑

据路透社北京时间1月15日报道，当地时间星期日，美国交通部部长赵小兰（Elaine Chao）表示，特朗普政府计划今年夏季颁布修订后的自动驾驶汽车指导方针。政府希望修订对自动驾驶汽车构成法律障碍的法规。

赵小兰在一个底特律汽车展论坛上表示，修订后的指导方针不仅将消除自动驾驶汽车面临的法律障碍，而且将消除“在传送机、公交、卡车、基础设施等中安全整合自动驾驶技术的法律障碍。

通用汽车、Alphabet、丰田等公司在积极开发自动驾驶汽车技术，希望美国国会和监管机构能为自动驾驶汽车的发展扫清法律和监管方面的障碍。

正在国会讨论的旨在加速自动驾驶汽车上市销售的法案不包括营运卡车。去年9月，赵小兰公布了对自动驾驶汽车指导方针的首批修订。自动驾驶汽车指导方针是由奥巴马政府制定的。

赵小兰表示，她的目标是清除“对新技术发展和运用不必要的障碍”。我们的方法对所有技术一视同仁，是灵活的，而不是自上而下，或者对业界指手画脚。她补充说，政府不会挑选市场竞争的赢家或输家，不会厚此薄彼。

去年10月，美国国家公路交通安全管理局表示，它正在征询如何消除自动驾驶汽车面临的监管障碍的意见。

美国国家公路交通安全管理局发表报告称，它希望确定自动驾驶汽车面临的任何不必要的监管障碍，“尤其是完全无人驾驶汽车”。

该机构还希望外界就在决定是否废除或重新制定法规之前需要进行哪些研究提出意见，但它可能需要几年的时间才能完成研究并最终确定监管规则的修订。

汽车制造商必须符合近75项汽车安全标准，其中许多标准都假设持照驾驶员将驾驶车辆。美国国家公路交通安全管理局2016年表示，目前的法规对没有人控制的车辆构成“重大”监管障碍。

本月早些时候，交通部发布告示，希望外界对确定监管法规中不利于创新的条款发表意见。赵小兰表示，政府已经在规划进一步的举措。

上周，通用汽车向美国国家公路交通安全管理局提交申请，要求在汽车分享计划中部署少量没有方向盘或不配备安全驾驶员的自动驾驶汽车。

赵小兰表示，“交通部将对这一申请进行评估，提出负责和认真的建议。”