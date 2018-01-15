福特大手笔：2020年前向电动汽车投110亿美元

北京时间1月15日上午消息，本周日，福特董事长比尔·福特（Bill Ford）在底特律汽车展上告诉记者，在电动汽车领域，福特准备大幅增加开支，2022年之前达到110亿美元。

之前福特曾表示2020年之前将向电动汽车投资45亿美元，这些资金会用来生产纯电动汽车和插电式混动汽车。

比尔·福特称：“我们全力以赴，我们正在努力将自己的主流汽车、标志性汽车转化为电动汽车。”

虽然美国消费者青睐传统皮卡和SUV，不过汽车制造商却在争先恐后推出电动汽车，竞争渐渐升温。通用汽车宣布，2030年之前准备增加20款新电池电动汽车和燃料电池汽车。通用汽车CEO玛丽·巴拉（Mary Barra）甚至大胆预言，2021年之前就能从电动汽车销售中赚到钱。

福特全球市场主管吉姆·法雷（Jim Farley）周日还说，福特向纯电动汽车和混动汽车投入的资金比原计划多了一倍。法雷解释称，因为要打造专用电动汽车平台，开发40款电动汽车和混动汽车，当中16款是电池电动汽车，所以投资会增加。

法雷还说，福特准备在2020年之前将高性能电动多用途汽车（utility vehicle）推向市场。福特F-150皮卡相当流行，2020年，福特准备在密歇根Dearborn工厂生产混动版F-150。