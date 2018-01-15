部分特斯拉MODEL S被召回：高田气囊问题

IT之家1月15日消息 高田气囊问题波及到的汽车厂商可以说不在少数，事件本身更是被“誉为”日本制造业史上最大规模的破产案。据相关数据显示，高田在全球气囊和安全领域分别占据高达20%的市场份额。目前，高田气囊问题甚至波及到了“造车新星”特斯拉。

据悉，高田气囊在增压泵中所采用的硝酸铵，如果长期暴露在湿热环境中，将会很容易分解并且变得不稳定。因此可能会导致安全气囊在弹出时力量过大，以及展开时会飞溅出金属碎片危害驾乘人员的安全。可怕的是，宝马、奔驰、大众、福特、通用、丰田等跟高田都有着长期稳定的合作关系。

拓速乐汽车销售（北京）有限公司向国家质检总局备案了召回计划，将自2018年1月15日起召回部分进口2013年款MODEL S系列车型，据该公司统计，此次气囊问题中国大陆地区共涉及7辆。据悉，拓速乐汽车销售（北京）有限公司将为召回范围内的车辆免费更换改进后的安全气囊。相关特斯拉用户们一定要谨慎驾驶，避免发生碰撞事故，并及时联系经销商到相应站点更换安全气囊。

IT之家也会持续跟进此次的气囊问题，此外，相关用户可以拨打拓速乐汽车销售（北京）有限公司热线400-910-0707来获取此次召回的相关信息，也可拨打缺陷产品管理中心热线电话：010-59799616或地方出入境检验检疫机构的质量热线：12365（转2号键），反映在召回活动实施过程中的问题或提交缺陷线索。