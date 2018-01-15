通用：申请在2019年前让其全自动驾驶车上路行驶

1月15日消息，据美国财经网站CNBC报道，通用汽车正向美国政府申请在2019年之前让其全自动驾驶汽车上路行驶。

这家底特律汽车制造商希望在2019年推出一款雪佛兰Bolt电动汽车原型车，该车没有方向盘和刹车踏板，这一举措可能迎来一个新时代，让数百万美国人转向自动驾驶出租车而不是拥有自己的汽车。

通用汽车总裁丹·阿曼（Dan Ammann）上周四表示：“这项技术将对世界产生巨大的影响，它将使交通运输更加便利，价格更实惠，特别是对于那些现在无法开车的老年人和残疾人。

就在同一天，波士顿咨询公司发布了一项新的研究报告，报告预测数百万美国人，尤其是城市地区居民，最终将从拥有一辆汽车转向使用共享汽车服务。

据估计，到2035年，有20%的美国人将选择使用Uber和Lyft等打车公司提供的自动驾驶汽车服务。

通用汽车已经是Lyft最大的投资者之一，并已建立了自己的共享汽车服务Maven。它尚未表示，它的第一辆自动驾驶汽车将在哪里运营。

丰田汽车研究所（也在竞相开发自动驾驶技术）的负责人吉尔·普拉特（Gil Pratt）最近估计，打车服务的出行成本为每英里1.40美元（约合9元）。相比之下，私人汽车的成本在0.85美元（约合5元）左右。但Uber和Lyft等服务机构认为，自动驾驶汽车的成本将低于私家车。

阿曼指出，通用汽车将通过去掉雪佛兰Bolt电动车的方向盘和踏板来节省资金。但他警告说，自动驾驶汽车需要一些替代技术，包括摄像头、雷达传感器和激光雷达（LIDAR）。LIDAR是一种高分辨率的三维激光，可以识别障碍物，比如其他车辆和行人。

据业内人士称，直到最近，每个激光雷达的成本都高达7.5万美元（约合48.31万元）。在2017年1月底特律汽车展的新闻发布会上，谷歌旗下自动驾驶部门Waymo表示，它已将这一成本降至7500美元（约合4.83万元），而且预计这个数字在不久的将来会急剧下降。

作为激光雷达领域的关键研究机构之一的Quanergy开发了一种固定激光雷达。该公司现在销售的版本已经下降到900美元（约合5795元），而改进后的系统将降至300美元（约合1932元）。

Quanergy公司的CEO兼创始人Louay Eldada表示，该公司正在研发的单芯片集成激光雷达技术有可能把成本降低到100美元（643.4元）以下。

自动驾驶汽车预计将对美国的公共交通方式产生巨大影响。虽然全球汽车销量仍将继续增长，但在接下来的十年里汽车保有量将达到峰值。