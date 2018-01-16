黑莓发布新安全软件：可识别自动驾驶程序漏洞

据路透社北京时间1月16日报道，加拿大软件厂商黑莓公司周一推出一款新的安全软件，能够用来识别自动驾驶汽车程序漏洞，而且可大大缩减代码检测时间。目前，黑莓已与捷豹路虎（Jaguar Land Rover）等汽车厂商展开了相关测试，并获得首肯。

▲图：黑莓公司

黑莓这款名为“Blackberry Jarvis”的安全软件产品，将首先面向多家汽车制造商推出——这家前智能手机厂商希望该款产品能够为其转型努力提供动力；除了可用于自动驾驶领域外，该安全软件也可能在医疗和工业自动化领域得到应用。

黑莓称，一旦“Blackberry Jarvis”安全服务启动，汽车制造商将可以在线访问，并可利用该服务对在各个阶段的软件开发进行安全扫描。黑莓表示，公司提供“Blackberry Jarvis”安全服务，将以“现收现付”（pay-as-you-go）方式进行。

去年，名为“WannaCry”勒索病毒侵袭全球，但黑莓间接受益：WannaCry病毒帮助该公司提高了其安全软件业务的知名度，黑莓的安全业务主要集中于管理移动设备之间的安全连接。

黑莓表示，围绕“Blackberry Jarvis”安全服务，该公司已与汽车制造商塔塔汽车（Tata Motors）旗下的捷豹路虎（Jaguar Land Rover）展开了相关测试，后者首席执行官表示，“Blackberry Jarvis”安全服务将评估代码的时间从30天缩短至7分钟。

目前，自动驾驶技术在科技市场上可谓炙手可热，黑莓在退出智能手机业务后，希望能够在自动驾驶技术市场分得一杯羹。

去年9月，黑莓宣布将与汽车供应商德尔福汽车公司（Delphi Automotive Plc）合作开发一款适用于自动驾驶汽车的软件操作系统。本月早些时候，黑莓和中国互联网搜索公司百度签署了联合开发自动驾驶汽车技术的协议。最近，黑莓还与芯片制造商高通公司、汽车供应商Denso和福特汽车（Ford Motor Co）签署了与汽车相关的合作协议。