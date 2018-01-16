爆发在即：全球车企至少向电动汽车投资900亿美元

北京时间1月16日早间消息，福特汽车公司计划将电动汽车开支着增加一倍，而这只是全球汽车制造商对电池和电动汽车巨额投入的冰山一角。根据路透社的分析，这一数字目前已经达到900亿美元，而且仍在增长。

在全球每年9000万辆汽车的总销量中，电动汽车的占比还不到1%，而作为该领域领导者的特斯拉目前仅销售3款车型，整个2017年的销量也只有10万辆。

随着全球顶尖汽车厂商计划在未来5年推出数十款新电池电动和混合动力车型（其中很多为中国厂商），业内高管纷纷提出一个问题：谁会购买这些汽车？

“我们全力押注。”福特执行董事长小比尔·福特（Bill Ford Jr）上周日在北美国际车展上提到该公司总额110亿美元的投资时说道，“唯一的问题在于，客户是否站在我们这边？”

“特斯拉面临真正的竞争。”美国最大汽车零售连锁AutoNation CEO麦克·杰克逊（Mike Jackson）说。杰克逊预计，到2030年，电动汽车将占到美国新车销量的15%到20%。

在迄今为止宣布的电动汽车投资中，至少有190亿美元来自美国厂商，210亿美元来自中国，还有520亿美元来自德国。

但美国和德国汽车行业高管在北美国际车展期间接受采访时说，这些投资很多都针对中国，当地政府已经决定从2019年开始逐步提高电动汽车配额。

主流车企之所以采取这些措施，一定程度上还是迫于欧洲和加州监管者降低化石燃料碳排放的压力。除此之外，特斯拉开发的电动轿车和SUV吸引了潜在购买者争相预购，也对他们构成了压力。

戴姆勒CEO蔡澈（Dieter Zetsche）周一在北美国际车展上表示，虽然特斯拉是当今最突出的电动汽车厂商，“但他很快就会沦为普通厂商。”

戴姆勒曾经表示，该公司将至少投资117亿美元推出10款纯电动和40款混动车型，而且有意实现全部车型的电动化，包括紧凑型通勤车和重型卡车。

“我们想看看市场需求能否推动我们的电动汽车销量，看看我们能否抓住最后一个客户。”蔡澈说，“最终还要由客户来决定。”

上市7年的日产Leaf仍是全球销量最高的电动汽车，也是该公司唯一一款纯电池汽车——但很快就会涌现出许多新对手，给你带来更严峻的竞争，并给价格构成更大压力。

“大家都会发现，如果你努力推进，残值方面就会出现很多糟糕的消息。”日产首席业绩官乔斯·穆诺兹（Jose Munoz）对路透社说。

丰田北美业务CEO吉姆·伦茨（Jim Lentz）表示，丰田花了18年时间销售混动车型，才最终达到3%的整体市场份额。混动车型的成本较低，不需要新的充电设施，而且不会面临向纯电动汽车那样的续航限制。

“电动汽车什么时候能达到4%至5%的份额？”伦茨说，“要等很长时间。”

目前为止最大金额的电动汽车投资计划来自大众汽车，该公司计划在2030年之前花费400亿美元，为其全球300多款车型开发电动版本。

在美国，通用汽车也披露将在2023年之前推出20款新的电池和燃料电池电动汽车，其中多数都基于新的专用模块化平台生产，并将在2021年推出。

通用汽车CEO玛丽·芭拉（Mary Barra）尚未披露该公司将在电动汽车领域投入多少资金。但该公司旗下凯迪拉克品牌总裁约翰·德·尼琛（Johan de Nysschen）表示，多数投资都将投向中国，凯迪拉克将在那里帮助通用汽车探索更加激进的电动汽车发展战略。

德·尼琛周一接受采访时表示，凯迪拉克将在通用汽车在中国的电动汽车战略中“扮演核心角色”，并将基于通用汽车未来的电动汽车平台推出多款车型，但他并未披露具体数量。其中部分凯迪拉克车型将在中国组装。

包括福特、大众和通用本土合作伙伴在内的中国汽车厂商都已经宣布了激进的投资计划。

但并非所有跨国汽车厂商都将大举挺进电动汽车市场。

菲亚特·克莱斯勒CEO塞吉奥·玛奇奥尼（Sergio Marchionne）周一在北美国际车展上表示，宣布具体的新型电动汽车数量没有意义——他认为，该公司并没有面临压力，但的确会努力达到排放标准。

“没有人拿枪指着我们的脑袋。”玛奇奥尼说。他表示，电动汽车可能会因为排放法规而在欧洲成为强制生产的车型。