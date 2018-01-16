小马智行获1.12亿美元A轮融资：将在广州运营无人车

由前百度无人车首席架构师彭军和编程大牛楼天城创立的自动驾驶公司小马智行（Pony.ai）近日宣布完成1.12亿美元的A轮融资。

本轮融资由晨兴资本和君联资本联合领投，上一轮投资方红杉中国和IDG跟投，其他投资者包括弘泰资本、联想之星、普华资本、启宸资本、DCM、ComcastVentures和硅谷未来资本等。奇迹资本作为本轮的独家财务顾问。

不过，本次融资并未公布估值，而在本轮融资前，有消息称其上一轮融资的估值已经超过1亿美元。

小马智行联合创始人兼CEO彭军表示，本轮融资资金将继续用于安全、可靠的自动驾驶技术的研发。据悉，小马智行已于2017年10月成立中国总部及研发中心，在2018年第一季度，小马智行还将在中国广州正式推出无人驾驶运营车队。

网易智能曾在去年7月专访了小马智行的创始人兼CEO彭军，他曾表示，小马智行要两条腿走路，一方面打造无人车方面世界最领先的技术，以保证能够真正做出来真正安全的、多场景下的无人车。另一方面，为了生存下去，必须找到目前状态下的落地应用，小马智行将尝试作为园区内的通勤车或某个区域内整个出行最后一公里解决方案提供商，比如无人车快递、安防、周围地图的绘制等等应用。

对于自动驾驶的发展，彭军曾表示，L3级的自动驾驶很多都是厂商的噱头，并不适合商业化规模使用。“我不认为L2、L3、L4是一个渐进的过程，这些分级所需要的技术、传感器是完全有差别的，L3只能作为L4研发过程中的一个过渡阶段。”彭军说。可以看出，小马智行会将目标定在L4级别自动驾驶的研发。