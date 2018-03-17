吉利首发GKUI系统，哪里来的自信要做智能汽车版安卓

315当天，吉利汽车集团在海南三亚做了三件大事，一扫此前入股奔驰时“不受待见”的尴尬局面。

第一件事：吉利牵手长江产业基金，智能互联网汽车项目落户湖北

在湖北长江产业基金与吉利集团合办的“新资本·新科技·汽车产业峰会”上，双方签署了战略合作协议，约定吉利有限安排智能互联网汽车等重大项目优先落户湖北。

据了解，长江产业基金成立于2015年，是一支以母基金形式运营的产业促进平台，资金重点投向新一代信息技术、新能源汽车、节能环保与循环经济、航天航空等战略性新兴产业。

截至2018年2月底，长江产业基金已经推动30多个重大产业项目落地，总投资超过3300亿元，其中，百度智能驾驶产业园作为技术领先的战略性新兴产业项目已在湖北安家落户。

第二件事：2018款吉利博越上市，性价比仍是杀手锏

博越是吉利在2016年首推的紧凑型SUV ，9—15万的价格区间的配置，在同类型国产车（比如荣威、哈弗）中颇具杀伤力，上市两年来累计销量超过45万辆，但已明显出现发展瓶颈，每月销量突破2万辆都比较吃力。

因此，2018款博越的博越推出，是吉利想继续提升其SUV 车型中江湖地位的举措。新款博越推出了2.0L和1.8TD两种排量、合计共9款车型，售价在9.88-15.98万元之间。

此次升级，博越在造型、内饰方面仅做了微调，对内在配置进行了个别优化，其中首配吉利首发的GKUI吉客智能车载系统的主要卖点之一，后面我会详细展开。新款博越在动力方面，2.0L与1.8DT两款发动机将与6MT、澳大利亚DSI6速手自一体变速器搭配。

安全配置也是卖点之一，18款博越搭载了ACC智能自适应巡航系统、LDW主动偏航警示系统、城市预碰撞安全系统等主动安全配置，并采用了智能远光灯、三维立体全系侦测系统等智能化配置。在行车、泊车、超车等过程中，对应的安全配置会通过闪灯或报警，进行安全提示。

因为没有试驾，所以在车的性能体验不足与缺陷没法感知，这里我就不再展开，而重点要说的是第三件事。

第三件事：首发GKUI吉客生态互联系统，拉来BATJ站台

发布会当晚，吉利汽车研究院副院长沈子瑜花了大半时间来介绍吉利自主研发的互联网车载系统GKUI，并分别请来阿里、腾讯、京东等战略合作伙伴高管就其中的某一项功能合作“唱双簧”。

1.科大讯飞的语音交互合作深化

在吉利GKUI推出前，曾在2010年底，推出了基于3G网络的自能车载系统“G-Netlink”，在2016款博越中使用的就是G-Netlink 3.0A（包括吉利“帝豪”系），而彼时他们自己引用为傲的是嵌入了科大讯飞自能语音交互系统，“你好，博越”成为启口令，可以在导航、娱乐媒体播放、车内配饰调节等功能上进行辅助。

而GKUI的推出，在语音识别上基于与科大讯飞进行深度合作，突破点是取消了“你好，博越”的呆板口令，加强了语意分析能力，比如驾驶中说道“天气有点热、天气非常热”等指令后，语意识别交互系统会根据形容词的差异，进行空调不同程度的温差调节。

2.高德地图账户互通，腾讯地图突出社交，百度地图侧重海外

在地图方面，高德地图将在博越GKUI首发2.7.8版本，其具备路线选择、三维导航、车辆限行提示、沿途搜等功能，同时同步GID和高德地图账号。与百度地图合作开发的最新地图则包含了全球209个国家和地区，同时支持中英双语，将在6月份首发于GKUI。与腾讯地图合作则体现了社交方面的差异，让其可以现实行程途径并自动生成旅行图发在朋友圈。

3.绑定微信支付与支付宝，可实现停车费自动扣款

如果是室内地地下室停车，传统的缴费方式是在栅栏处停车缴费，这个过程最快也需要10秒，而GKUI是以高速公路收费站“ETC”形式，车主绑定支付宝或微信实现小额无密码自动支付。目前与其合作的全国的智能停车场已经达到5000家，年底预计将达到1万家。

4.与京东智能冰箱打通，语音下单购物

博越车主的GKUI账户与京东账户同样可以实现互通，其官方展示的购物场景，可以通过车载系统屏幕连线京东智慧冰箱，监控冰箱内的食材情况，提示补给购买。行车中，可以通过语音方式，在京东账户上进行下单购买，生鲜品类实现30分钟送货上门。

5.车内娱乐，紧抱腾讯、喜马拉雅大腿

GKUI配备的“伴听”应用与腾讯旗下的数字音乐内容及服务整合商爱听卓乐展开合作，已拿下了800万首版权音乐。同时，在个人电台娱乐节目方面，交给喜马拉雅做深度开发。

GKUI看上去很美，却有“华而不实”之处

比如，GKUI的与腾讯地图合作的位置社交，基于多点位置，手机与车屏同步定位是能实现各方位移动实况监测，但前提是大家都要用博越的车或者安装了GKUI，即便如此，该功能也只是导航辅助，并没有实质的高频社交互动。

再看，GKUI打通京东智能冰箱的功能，本身在线购物需要进行一个筛选、比价、查评的过程，这么就能在上车前一两句话就做了购物决策？充话费、缴水电煤这样的服务除外。

事实上，不仅是吉利这样的整车厂商在发力智能互联车载系统，BAT也在进行这方面布局，其中百度除了CarLife外，倾向自主研发无人驾驶方向切入，阿里与上汽合作在荣威RX5的“斑马”身上落地，去年年底又于福特合作推进AliOS试水。

国产车中，奔腾D-Life、奇瑞Cloudrive等也在为自己的智能汽车博取一席之地。只是此次，吉利的GKUI尺度更大些，造势更猛些。效果如何，还不能盖棺定论。