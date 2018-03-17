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舍弗勒全球首个P2混合动力模块在太仓投产

2018-3-17 15:27:47来源：IT之家作者：辛巴责编：辛巴评论：

IT之家3月17日消息 舍弗勒全球首个P2混合动力模块日前在太仓制造基地正式投产。

作为全球领先的汽车产品供应商及系统开发合作伙伴，舍弗勒集团致力为汽车制造商打造定制化的产品和系统解决方案。

而P2混合动力模块是舍弗勒针对汽车动力总成电气化开发的一款模块化解决方案。该模块安装在传统内燃机和变速箱之间，包含一个高功率密度的永磁同步电机、一个干式K0离合器和一个中心式电机执行机构。整个系统可集成25kW至80kW的电机，通过离合器传递高达250Nm的扭矩（在结合单向离合器后可提高至800Nm）。该模块可以实现多种驱动模式，包括纯电驱动车辆起步和行驶、纯发动机驱动行驶、电机助力、在纯电驱动行驶中通过电机启动发动机，以及制动能量回收。

舍弗勒P2混合动力模块基于舍弗勒已有的技术专长开发而成，充分体现了舍弗勒强大的系统集成和机电一体化设计能力。该模块可覆盖从中混到插电式强混的应用。搭载该模块的车辆在电机和发动机共同驱动模式下具有出色的车辆动力性能，当配备于插电式混合动力汽车（大于50km纯电续航里程）时，该模块可提高至少70%的燃油经济性。据悉，首个搭载舍弗勒P2混合动力模块的本土品牌车型已于2017年10月正式上市。

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