自动驾驶车撞人致死，Uber暂停测试正配合警方调查

北京时间3月20日凌晨消息，本周一，据美国亚利桑那州当地警方称，一名女性在过马路时被一辆Uber自动驾驶SUV撞倒并最终死亡。警方要求Uber停止其自动驾驶汽车项目。

该发生在亚利桑那州凤凰城郊区的意外事故将不仅影响Uber的自动驾驶的计划，还将影响到整个无人驾驶行业最终发布能在公共道路上行驶的无人汽车的计划。

这是由自动驾驶汽车导致的首起致人死亡事故（IT之家注：此前国内曾发生过特斯拉自动驾驶致人死亡事故）。如今，在全球范围内很多家科技公司和汽车制造商们都在研发、测试各自的无人驾驶汽车技术，以期该技术能颠覆物流运输和打车业务。

据事发当地警方透露，事发时是周日的深夜，该Uber无人驾驶SUV正处在自动驾驶模式，当时车上还坐着一名司机。警方在一份声明中称：“当时该车辆正往北行驶，一名女性在人行道外穿过一条四车道道路时被它撞倒。”

警方确认了该名受害者的身份，是一名名叫伊莲·赫兹伯格（Elaine Herzberg）的49岁女性。她在被撞倒后被送往医院，并最终因抢救无效死亡。

一名Uber公司发言人称，该公司已经暂停了整个北美地区的无人驾驶汽车测试计划。Uber在一条推特动态中表达了对死者的哀思，并称将积极配合警方的调查。

汽车制造商沃尔沃确认了该事故中的SUV是该品牌旗下的XC90型号，不过Uber使用的是其专门用于无人驾驶测试的版本。沃尔沃发言人罗素·迪兹（Russell Datz）表示该自动驾驶技术并不是由沃尔沃开发的。

美国国家公路交通安全管理局（NHTSA）和国家运输安全委员会（NTSB）表示正在组建专案小组调查此次事件。NHTSA还称正在与沃尔沃公司取得联系，该瑞典汽车品牌如今归中国车企吉利所有。

在加拿大，安大略省的交管部门称其正在调查此次事故。Uber也在该省的多伦多市进行无人驾驶汽车测试。

上周五，Uber和Alphabet旗下无人驾驶公司Waymo曾督促美国国会出台无人驾驶领域的相关法律，以加速无人驾驶汽车技术在美国本土落地。当时国会的一些民主党议员就因为安全考虑表示应暂缓通过相关立法。国会助理本周一称，周一发生的致人死亡事故将阻碍无人驾驶相关法案的通过。

前美国交通部长安东尼·福克斯（Anthony Foxx）在一条推特动态中称：“该起事故是对整个无人驾驶行业和政府的一个警示，应该更加注重技术的安全性。”

领导美国参议院商务委员会的国会议员约翰·褚勒（John Thune）曾一直提倡通过立法以加速无人驾驶汽车在美国落地。他在一份声明中表示该起事故“突出了对无人驾驶汽车制定相关法律的规定的重要性”。

褚勒说：“国会应该行动起来加强立法，指导汽车制造商们制定安全要求，并增加政府部门技术专家的数量。”

亚利桑那州对无人驾驶汽车的态度一直很好，允许科技公司和车企在该州范围内开展无人驾驶汽车测试，并以此作为增长经济和增加就业的途径。亚利桑那州州长道格·杜西（Doug Ducey）在2015年签署了一份行政命令，允许Uber在该州范围内测试无人驾驶汽车。而在之前Uber曾向加州州政府寻求过测试无人驾驶汽车的允许，不过没有得到同意。

Uber和Waymo、GM旗下Cruise部门等多家科技公司和车企一样，都在研发、测试无人驾驶汽车技术，以期在未来几年内此技术能被公众使用。

Uber曾表示，其研发无人驾驶汽车技术的能力对于其在快速发展的交通运输产业中取得成功是相当重要的。Uber的无人驾驶汽车已行驶了超过200万英里，在亚利桑那州的凤凰城地区拥有超过100辆无人驾驶测试车。