《连线》评Uber自动驾驶车祸：监管是不是要收紧一些

3月20日消息，据国外媒体报道，周日晚上10点左右，打车服务公司Uber旗下的一辆自动驾驶汽车在亚利桑那州坦佩市的一条公路上撞死了一名女性。这起事故似乎是自动驾驶汽车第一次撞死行人的事件。此次事故有可能改变自动驾驶技术几乎没有监管的现状自动驾驶技术，加深业界对自动驾驶技术如何拯救生命和创造财富的理解。

据坦佩市警察部门报告，发生车祸时Uber的沃尔沃XC90 SUV处于自动驾驶模式。尽管车上有一名安全员在监控车辆运行状态，但依旧无济于事。事发后，这位名为伊莱恩·赫茨伯格（Elaine Herzberg）的女性被紧急送到往当地一家医院进行抢救，但因伤势过重而死亡。坦佩市警察部门将于今天晚些时候完成全面报告。

作为回应，Uber暂停了其在凤凰城地区（包括坦佩），旧金山，多伦多和匹兹堡（在那里车辆也可搭载乘客）等公共道路上的自动驾驶汽车测试。一位发言人说，该公司正在与地方当局合作对事故进行调查。国家运输安全委员会和国家公路交通安全管理局也派出调查小组前往坦佩。

监管规则欠缺

此次致人死亡的交通事故，恰恰发生在自动驾驶汽车行业发展的关键时期。该行业已经为自动驾驶技术耗资了数十亿美元的研发费用，声称自动驾驶技术要比人类驾驶的汽车更为安全也更为高效。业界希望在未来几个月或是几年内将自动驾驶技术商业化。用于研发一种技术，它承诺的技术将比现在的人为驱动汽车更安全和更高效，并且希望能够部署用于商业在接下来的几个月或几年内提供服务。但现在恰恰处于技术发展的尴尬境地，自动驾驶技术并不完美，但出现在公共道路上的自动驾驶汽车却在与日俱增，也就是自动驾驶车辆不够完美的时刻，即使它们以更大的数量进入公共街道。类似的车祸是第一次，但肯定不是最后一次。这次危机会不会是安全性和技术进步的最后一搏呢？

Uber，Waymo和其他自动驾驶汽车研发商不仅会在晴朗的天气和平静的环境中测试自动驾驶汽车，而且对于其测试方式根本没有任何限制：自动驾驶汽车上路行驶不需要任何特殊许可，只需要一个标准的车辆登记手续。而且自动驾驶汽车的经营者根本不需要与政府分享测试信息。

亚利桑那州交通部发言人去年曾告诉《连线》，“尽管其他州对在本州范围内测试自动驾驶汽车提出了要求，但亚利桑那州认为目前没有必要实施必须报告制度。“

本月早些时候，亚利桑那州州长道格·迪塞（Doug Ducey）签署了一份更新的行政命令，允许公司在该州测试或运营完全自动驾驶汽车。这也难怪Waymo计划今年在凤凰城推出完全自动驾驶出租车服务。（Waymo并没有回应评论请求。）

到目前为止，只有加利福尼亚州要求开发者公开关于操作的具体数据，包括对任何事故的描述，每年行驶多少英里，以及车上的人类安全操作员多久接管一次控制。当然这些数字对于理解自动驾驶汽车公司的工作速度或者自动驾驶汽车的自动化程度并没有多大帮助。此前纽约州称将于下个月开始允许在公共道路上测试完全自动驾驶汽车——甚至不需要安全驾驶员。

与此同时，自动驾驶技术领域的公司正在等待立法。相关法案公布后，美政府将能够坚定地控制所有自动驾驶汽车的设计，制造和性能，并允许在全国各地开展更多的测试——每个制造商拥有多达100,000辆自动驾驶汽车。该法案称为《自动驾驶法案》，将于今年秋季在众议院投票通过。但相应的参议院法案，也就是《自动驾驶启动法案》却遭到少数参议院的反对，他们质疑这种新兴技术是否需要更加积极的监督。

这次事故不会对自动驾驶汽车研发公司所坚持的既往观点有所帮助。因为旁观者肯定会询问，即便开发商解决了技术上的重大问题，对于自动驾驶汽车的监管是否应收紧一些。

美国参议员理查德·布卢门撒尔（Richard Blumenthal）在一份声明中表示，“这一悲惨事件清楚表明，关于让乘客，行人和司机分享美国道路的真正安全之前，自动驾驶汽车技术还有很长的路要走……我们急于创新，但我们也不能忘记基本安全。”

技术有待完善

星期天的天气很温暖，风很少，湿度也只有20%——也就是说没有任何东西能够干扰到汽车传感器。谷歌街景展示了星期天发生车祸的交叉路口，有四条五车道和六车道的公路在这里交汇，汽车在通过时没有任何视觉上的障碍物。坦佩警方报告说，当发生车祸时，该名女性并未站在人行横道上。

这起致人死亡的车祸引发了严重问题。在没有征得人们统一的情况下，让自动驾驶汽车在公共道路上跑来跑去足够安全吗？没有人能够看到这些车辆避免的碰撞，也许避开了打手机的人、喝醉的人亦或是很疲惫的人。在驾驶车辆方面，人类的驾驶记录也堪忧：去年全美国有近4万人死于交通事故，其中将近6,000人是行人，这意味着每天超过16名行人在车祸中死亡。

但是据统计，人类驾驶员每驾驶汽车行驶1亿英里会杀死1.16人，Waymo和Uber以及其他所有自动驾驶汽车公司行驶的距离加在一起也没有达到1亿英里，但他们已经撞死了一名行人。

麻省理工学院研究人类行为和自动驾驶车辆的布莱恩·雷默（Bryan Reimer）说道，“这是重要的负面例子，我们所讨论的技术是随着时间推移而不断发展的，还没有为广泛部署做好准备。“

安全驾驶员机制是否有效？开发人员坚持说，如果出现问题，他们的员工将接管对汽车的控制。但是研究人员担心，依靠不完善的人类来监测不完善的技术，并且要在紧急情况的压力下完美地执操作，充其量只能说是愚蠢。Uber的此次车祸表明这种机制并不总是有效。

这些公司是否需要增加相关技术的透明度？迄今为止开发人员不愿意将太多的数据提交给公共部门，因为担心政府可能会向竞争对手泄露公司机密。但是也许这些公司需要让公众了解他们的技术是如何运作的，以及它的缺陷在哪里。

即使公司交出了更多的详细信息，政府机构是否有足够的专业知识来理解并建立正确的保护措施？“很多政府部门都对开发这种技术的公司投入大量的信任或信心，”南卡罗来纳大学法学院研究自动驾驶汽车监管的律师布莱恩特·沃克·史密斯（Bryant Walker Smith）如是指出。也许是时候让政府部门自己调查自动驾驶汽车了。

“这种技术的未来潜力是巨大的，”雷默说，“但这是一种进化，而不是一场革命。”换句话说，也许是时候该踩刹车了。