从网上卖车到无人驾驶，BAT正在撼动汽车行业

3月20日消息，据华尔街日报报道，在电子商务、移动支付和社交媒体领域，中国科技巨头百度、阿里巴巴以及腾讯都已占据主导地位，它们现在正在向汽车领域进军，威胁着老牌汽车制造商。这三家公司被称为BAT，正将大量资金投入电动汽车初创企业、汽车共享服务和在线零售商，以及自动驾驶和在线汽车销售等软件平台。

美国科技公司，尤其是Alphabet及其自动驾驶汽车子公司Waymo，也正在进军汽车行业。但BAT三巨头在中国有很大优势，这促使福特、宝马、上汽和浙江吉利等国内外汽车公司与BAT达成技术合作关系。本月，雷诺汽车公司表示，其目标是到2023年将中国汽车销量增加5倍，原因是该公司将在阿里巴巴的在线零售平台上销售汽车。雷诺还表示，将开始在中国使用阿里巴巴的汽车连接软件。

浙江吉利创始人李书福上个月宣布，该公司将斥资90亿美元收购梅赛德斯-奔驰(Mercedes-Benz)母公司戴姆勒(Daimler AG)9.7%的股份，这突显出中国互联网巨头对汽车企业构成的威胁。李书福在一份声明中说:“21世纪挑战全球汽车行业的竞争对手，从技术上说并不属于当今汽车行业的一部分。目前没有任何汽车行业的玩家能够独立击败来自外部的入侵者。”

百度、阿里巴巴和腾讯都在押注，认为汽车行业将从销售硬件向销售服务转变，收入主要来自向共享自动车辆和高速移动互联网等功能订阅。前克莱斯勒高管比尔·罗素（Bill Russo）说：“BAT希望乘车的人们使用他们的在线服务，他们认为机动性是进入他们生态系统的一个跳板。所以他们都在积极投资机动性，这是个在其他地方都不会发生的游戏，这也让中国变得如此独特。”

李彦宏已经决定，将开发自动驾驶汽车作为百度的首要任务。他表示:“在未来通勤中，你不必再把精力花在开车上了，你可以在路上吃火锅和唱卡拉ok。”

中国最大的汽车制造商上汽集团董事长陈虹承认科技巨头带来的威胁，但认为传统汽车制造商在理解司机和他们的需求方面更有优势。

不过，这些汽车制造商需要合作伙伴。上汽推出了一款由阿里巴巴车载操作系统AliOS驱动的联网汽车。两家大型国有汽车制造商北京汽车和广州汽车也分别推出了与百度和腾讯合作的所谓智能车。去年，福特和宝马都表示，他们也将使用阿里巴巴的软件推出智能汽车。

BAT还慷慨地为那些正在制造智能汽车的初创公司提供资金，这些公司计划在今年晚些时候进军中国市场。

阿里巴巴支持的初创公司小鹏汽车发布了新款G3 SUV，它配备有地图、音乐应用、普通话语音识别等功能，甚至还安装了车顶摄像头，供那些想在社交媒体上发布旅行信息的买家们使用。小鹏汽车创始人何小鹏表示，阿里巴巴的技术及其对消费者的了解，使之在近20年时间里成为中国最大的电子商务企业，现在正帮助小鹏汽车快速发展和成长。

电动汽车初创企业威马汽车获得了百度和腾讯的支持，其创始人、前吉利高管沈晖表示，在快速变化的市场中，传统的汽车制造商需要BAT的战略洞察。沈晖还称，除非汽车制造商与BAT合作，否则“我认为它们无法生存下去”。

百度和腾讯也是总部位于上海的蔚来汽车的投资者。蔚来汽车首款电动汽车配备了语音操作个人助理，能够自行泊车，并搭载了两家大型科技公司提供的应用程序。

蔚来汽车创始人李斌说，汽车正在变成一个“移动生活空间”。乘客是互联网服务的忠实用户，BAT之所以对汽车发生兴趣，是因为其已经成为从网上购物到电子游戏再到移动电视的潜在渠道。

同时BAT都投资了滴滴出行，而腾讯在去年斥资17.8亿美元收购了特斯拉5%的股份。

目前，汽车制造商和科技公司可以通过将汽车制造专业技术与软件创相结合的方式实现共存。阿里巴巴AliOS汽车操作系统部门主管胡晓明说：“当你把这两者结合在一起时，你会得到一个奇妙的化学反应。”

但是，随着中国科技巨头从各个角度渗透到汽车行业，最大的问题是：他们将在多大程度上控制该行业的收入？香港汽车咨询师迈克尔·邓恩(Michael Dunne)表示:“BAT拥有巨额资金可以投入到这场比赛中，并能在比赛中保持长久以赢得比赛。”