起底全球12起自动驾驶车祸：激进的技术和脆弱的人类

昨天凌晨，Uber自动驾驶汽车在美国发生全球首次致路人死亡事件，一时引发轩然大波，这将使得这项大家本来就心存疑虑的新技术雪上加霜，Uber宣布自动驾驶路测全面停摆，而更多专家则呼吁对于自动驾驶的研究要更加理性，科技应该以人为本。

那么，除了这次引发强烈关注的自动驾驶车祸，目前为止，自动驾驶技术还出过哪些“幺蛾子”？

一、Uber自动驾驶车公共道路致路人死亡案件

事件回顾：2018年3月18日晚十点左右，美国亚利桑那州一名女子被Uber自动驾驶汽车撞伤，之后不幸身亡。这是全球首例自动驾驶车辆致行人死亡的事故。事发时，尽管有一名司机坐在方向盘后面，但是这辆车当时正处于自动控制模式。当时警方声明称，该车当时正朝北行驶，而该女子正在人行横道外从西往东走。最新消息：当地警察局长表示，初步调查显示Uber的无人驾驶汽车并无过错。

二、特斯拉Model S高速公路追尾消防车案件

事件回顾：2018年1月22日，在洛杉矶405高速公路上，一辆特斯拉Model S撞上了一辆停在路边的消防车，所幸无人员伤亡。司机告诉消防部门，当时汽车处于自动驾驶模式。

三、特斯拉Model 3腾空入河案件

事件回顾：2018年1月12日，一辆特斯拉Model 3翻入了一条小溪，事故中的司机显然是在拐弯时失去了控制，导致车辆腾空而起，然后跃入溪流之中。

四、福特Argo AI自动驾驶车致乘客受伤案件

事件回顾：2018年1月10日，由福特投资的Argo AI公司在美国宾夕法尼亚州匹茨堡发生了一起交通事故，事故最终导致两人受伤。截止目前，当局认定这起事故是人为失误造成的，事故起因是一辆卡车闯红灯。当时车上有四名乘客，所幸只有两名乘客受伤且在送往医院后无大碍。

五、Cruise自动驾驶车刮蹭摩托车案件

事件回顾：2017年12月7日，一辆Cruise自动驾驶汽车正以自动驾驶模式行驶在Oak街上，穿过Oak街和Fillmore街的十字路口后，保持在第三车道上向东行驶。之后，汽车在变道过程中刮蹭了变道中的摩托车。事故造成摩托车司机肩部受伤，目前已经送往医院接受治疗。

六、美国首辆无人驾驶巴士与卡车相撞案件

事件回顾：2017年11月8日，美国拉斯维加斯无人驾驶巴士在获准上路的第一天就卷入了一场车祸。这辆无人驾驶巴士在低速行驶的情况下，与一辆人力驾驶的运货卡车相撞，所幸事故中没有人员受伤。据悉，无人驾驶巴士由法国公司Navya制造，可承载15名乘客。

七、Uber自动驾驶试验车碰撞致侧翻案件

事件回顾：2017年3月24日，一辆Uber自动驾驶试验车在亚利桑那州坦佩市发生交通事故。在一处十字路口处，由北向南行驶的Uber自动驾驶汽车与一辆东西行驶试图左拐的普通汽车发生了碰撞。Uber自动驾驶汽车发生侧翻，另一部车严重受损，所幸没有人员伤亡。警方表示，这一事故是由人类司机并未让行直行的自动驾驶车辆所致。

八、谷歌无人驾驶测试车与货车相撞案件

事件回顾：2016年9月23日，谷歌无人驾驶测试车在美国山景城遭遇了一次严重的交通事故。在事故中，谷歌的无人驾驶测试车遭受了一辆道奇商用货车的严重撞击，致使无人驾驶测试车受到了严重的损坏，不得不借助拖车才离开现场，所幸这场事故并未造成人员伤亡。

九、特斯拉Model S自动驾驶车致司机死亡案件

事件回顾：2016年5月7日下午三点，司机Joshua Brown驾驶一辆2015款特斯拉Model S在佛罗里达州高速公路上与一辆垂直方向开来的挂车发生相撞。调查报告称，在强烈的日照条件下，驾驶员和自动驾驶系统都未能注意到拖挂车的白色车身，因此未能及时启动刹车系统。由于拖挂车正在横穿公路，且车身较高，这一特殊情况导致Model S从挂车底部通过时，其前挡风玻璃与挂车底部发生撞击，导致驾驶员不幸遇难。

十、谷歌无人驾驶车与公共汽车相撞案件

事件回顾：2016年2月14日，事故发生在谷歌总部所在地硅谷的芒廷维尤市。当时，谷歌公司一辆“雷克萨斯”牌改装无人驾驶汽车在芒廷维尤市街头测试。在无人驾驶汽车试图绕开道路上的沙袋、向左并入道路中央时，却意外与一辆公共汽车的右侧方相撞，导致无人驾驶汽车左前翼子板、左前轮和驾驶侧传感器受损，所幸双方车辆中没有人员受伤。

十一、特斯拉自动驾驶车致司机死亡案件

事件回顾：2016年1月20日，京港澳高速河北邯郸段发生一起追尾事故，一辆特斯拉轿车直接撞上一辆正在作业的道路清扫车，特斯拉轿车当场损毁，司机高雅宁不幸身亡。调查结果显示，事发时车辆为匀速行驶状态，高雅宁开启了无人驾驶功能。事故发生时，涉事特斯拉没有刹车和减速的迹象，也没有采取任何躲避措施。交警认定，在这起追尾事故中，驾驶特斯拉的司机高雅宁负主要责任。

十二、谷歌自动驾驶车追尾致乘客轻伤案件

事件回顾：2015年7月1日，谷歌公司一辆雷克萨斯牌改装样车在公司总部所在地——加利福尼亚州芒廷维尤市街头测试时发生追尾事故，事故中有三人受轻伤。