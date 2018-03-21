面对无人车车祸，亚利桑那州政府称没必要收紧监管

3月21日消息，据国外媒体报道，美国亚利桑那州官员当地时间周二表示，在Uber自动驾驶汽车在当地发生致人死亡事故时候，他们认为目前还没有必要收紧对该州自动驾驶汽车测试工作的监管。

与此同时，丰田汽车公司表示将暂停公司的自动驾驶汽车测试工作。据悉，本周日Uber的一辆自动驾驶汽车在亚利桑那州坦佩市以自动驾驶模式行驶时撞死了一名女性。

图示：NTSB的调查人员正在查看涉事汽车状况

在自动驾驶汽车发生第一起致行人死亡事故后，汽车制造商和科技公司纷纷正在开始评估是否暂停需要暂停自家的自动驾驶汽车计划。Uber周一表示，它将暂停自己的相关计划。

丰田表示也将暂停在美国公共道路上的自动驾驶汽车测试工作，表示其车内测试人员可能会受到此次事故造成的“情绪影响”。

丰田在一份声明中指出，“这次‘暂停'是为了让他们有充分的时间，就其工作中的固有风险进行自我调整。”

和其他科技公司以及汽车制造商一样，Uber也一直在亚利桑那州进行自动驾驶汽车测试工作。主要原因在于亚利桑那州对自动驾驶汽车测试的监管力度要轻于加利福尼亚州等邻近州。

长期以来，亚利桑那州都允许汽车制造商在其宽阔、开放的公共道路上测试新车。2015年亚利桑那州州长道格·杜伊(Doug Ducey)颁布薪的行政命令，为企业在不受立法机构干预的情况下测试自动驾驶技术铺平了道路。根据州长办公室的资料，目前有超过600辆自动驾驶汽车正在亚利桑那州的道路上进行测试。

周二，亚利桑那州交通运输部门政策和通信主管凯文·比斯蒂斯（Kevin Biesty）表示，现有的法规已经足够，而且州政府目前没有立即出台新法规的计划。

“我们相信我们现在有足够的法律来管理汽车，”比斯蒂斯如是指出，“当然随着这些问题越来越普遍，将来必要时立法机关会出面解决问题。”

比斯蒂斯表示，在自动驾驶汽车测试的早期阶段，亚利桑那州不会对公共道路上进行测试的公司增添新的限制。他们并不认为任何新规定都会增加安全性。

比斯蒂斯说，在作出任何结论之前，其机构正在等待联邦安全监管机构完成调查工作。他说，亚利桑那州自动驾驶汽车监督委员会没有计划任何针对性的会议或行动。

同一天坦佩市市长马克·米切尔（Mark Mitchell）发表声明说，他支持Uber暂停测试直至相关调查结束的决定。市长办公室表示，市长并没有要求其他自动驾驶汽车公司暂停在该市的测试工作。

当地时间周日晚10点左右，行人伊莱恩·赫茨伯格（Elaine Herzberg）被Uber的自动驾驶测试车——沃尔沃SC 90 SUV汽车撞击身亡。关于车祸的具体细节仍然在调查当中。

发生车祸时，无家可归的赫茨伯格正在人行横道外骑着自行车穿过一条四车道的公路。

凤凰城马里科帕县检察官办公室表示，他们正在等待坦佩警方的调查结果，再审查是否需要提起任何指控。国家运输安全委员会(National Transportation Safety Board)和国家公路交通安全管理局(National Highway Traffic Safety Administration)的官员也在调查此事。

坦佩市警察局在一份简短的声明中表示，“我想重申的是，目前情况下还没有确定车祸的责任方。”

NTSB表示，调查人员观看了Uber自动驾驶汽车中摄像头拍摄的视频，并从汽车和Uber后台提取相关数据。NTSB在Twitter上发布的一张照片显示，汽车引擎盖右前角严重凹陷。NTSB表示调查人员将在本周的余下时间在坦佩市继续调查，直至对现场信息以及车辆信息分析结束后，才会公布调查结果。

周二，Uber位于坦佩市的高级技术小组办公室内空无一人。优现场一名保安人员说，自事故发生以来，只有一小部分安全人员在此办公。通常停放在室外停车场的自动驾驶汽车现在已经无处可见。

此次车祸引起引起了公众对自动驾驶汽车安全性以及在公共道路上进行测试的强烈关注。自动驾驶汽车此前曾发生过各类轻微事故，但几乎所有事故原因都被归咎于有人驾驶的汽车。

亚利桑那州的调查结果对于从事自动驾驶汽车业务的相关公司至关重要。其中包括通用汽车、Alphabet旗下的Waymo公司，打车服务公司Lyft以及福特汽车公司等汽车制造商和科技公司。

Waymo本月早些时候表示，它将在没有安全驾驶员的情况下于亚利桑那州运营自动驾驶汽车，为有限范围内的客户提供服务。通用汽车公司通过其巡航自动化部门表示，它计划在明年推出机器人出租车服务，并在周二表示公司的原定计划不变。

Aptiv旗下的自动驾驶初创企业NuTonomy称，该公司正按照波士顿的要求暂停了在该市公共道路上的测试工作。

分析师和专家表示，Uber涉及的致人死亡车祸可能会减缓该领域的前进步伐。

伦敦爱迪生投资研究公司(Edison Investment Research)的技术分析师理查德温莎(Richard Windsor)周二在一篇博客文章中表示:“这一事件表明，自动驾驶技术(尤其是Uber)的现有状态远未达到市场化的程度。”